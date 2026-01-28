Χαμόγελα τριημέρου για τους μαθητές που θα πάνε σχολείο την επόμενη εβδομάδα από την Τρίτη 3 Φλεβάρη.

Ο Γενάρης μας αποχαιρετά με τους μαθητές σε Καλαμάτα και Γύθειο να μετράνε αντίστροφα για το σχόλασμα της προσεχούς Παρασκευής 30 Ιανουαρίου καθώς την Δευτέρα 2 Φλεβάρη τα σχολεία τους θα είναι κλειστά.

Μάλιστα η συγκυρία της Δευτέρας συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται τους εξασφαλίζει ένα έξτρα τριήμερο μέσα στο μήνα που φέρνει μαζί του ούτως ή άλλως το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας που φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Οι μαθητές λοιπόν αυτών των δύο περιοχών θα επιστρέψουν στα θρανία για μάθημα από την Τρίτη 3 Φλεβάρη.

Της Υπαπαντής: Τι γιορτάζουμε στις 2 Φεβρουαρίου

Κάθε χρόνο, σαράντα μέρες ακριβώς μετά τα Χριστούγεννα στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Υπαπαντή. Πρόκειται για μια από τις δώδεκα σημαντικές γιορτές της Ορθοδοξίας που τιμάται μεγαλοπρεπώς. Καλαμάτα και Γύθειο έχουν ως πολιούχο τους την Υπαπαντή οπότε ανήμερα της γιορτής της δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες αργούν ενώ κλειστά είναι και τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Η Καλαμάτα φέτος θα γιορτάσει για δεύτερη φορά την Υπαπαντή ως πολιούχο καθώς με περσινό προεδρικό διάταγμα καθιέρωθηκε η 2α Φεβρουαρίου που εορτάζει η Παναγία η Υπαπαντή, πολιούχος της πόλης και αντίστοιχα ως ημέρα αργίας. Αντίστοιχα γιορτάζει και το Γύθειο που εδώ και χρόνια έχει πολιούχο την Υπαπαντή και παραδοσιακά την τιμά με τριήμερες εκδηλώσεις (1-3/2) και κλειστά σχολεία ανήμερα της γιορτής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d7hqejpfluch?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο συμβολισμός της γιορτής της Υπαπαντής

Η λέξη «Υπαπαντή» προέρχεται από το ρήμα «υπαντάω», που σημαίνει υποδέχομαι κάποιον. Στην εορτή αυτή τιμάται η προσφορά και υποδοχή του Θείου Βρέφους στον Ναό των Ιεροσολύμων από τη Θεοτόκο Μαρία και τον Ιωσήφ. Εκεί, ο Συμεών υποδέχθηκε τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά του, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο Συμεών προφήτευσε ότι ο Χριστός θα φέρει πτώση και ανάσταση πολλών και ότι η ψυχή της Παναγίας θα δοκιμαστεί από μεγάλο πόνο, προφητεύοντας τον σταυρικό δρόμο του Υιού της. Η γιορτή συμβολίζει την προσφορά του πρώτου παιδιού στο Θεό, όπως όριζε ο Μωσαϊκός νόμος για τα πρωτότοκα αγόρια. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος σήμερα τηρείται το έθιμο του σαραντισμού των βρεφών, όπου οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους στην Εκκλησία σαράντα ημέρες μετά τη γέννησή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τη βάπτιση και την ένταξή τους στη χριστιανική ζωή.