Ο εορτασμός των 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου είναι η ιδανική αφορμή για επισκεφθούν την Ιερή Πόλη οι μαθητές όλων των βαθμίδων/

Το Μεσολόγγι προτείνεται φέτος ως κεντρικός προορισμός εκπαιδευτικών εκδρομών για τα σχολεία όλης της χώρας, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο του 1826. Το Υπουργείο Παιδείας ενθαρρύνει τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να αξιοποιήσουν τη σημαντική αυτή επέτειο ως αφορμή για ουσιαστική γνωριμία των μαθητών με την ιστορία, την τοπική ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη.

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου αποτελεί έναν μοναδικό ιστορικό τόπο, όπου τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης παραμένουν ζωντανά μέσα από τα μνημεία, τα τοπωνύμια και τους χώρους μνήμης. Η πολιορκία και η Έξοδος των Μεσολογγιτών συγκλόνισαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και καθιέρωσαν το Μεσολόγγι ως παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας.

Στο πλαίσιο των σχολικών επισκέψεων, οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν σε ιστορικά σημεία της πόλης, να γνωρίσουν τη σημασία της Έξοδου και να συνδέσουν το ιστορικό γεγονός με τις αξίες που διδάσκονται στο σχολείο. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο πρόσωπο του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας την κατανόηση της ιστορικής συνέχειας. Η εκπαιδευτική διάσταση της επίσκεψης δεν περιορίζεται στην ιστορία. Το Μεσολόγγι προσφέρεται και για διαθεματικές δράσεις που συνδέουν την Ιστορία με τη Λογοτεχνία, τη Γεωγραφία, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.

Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών, η επίσκεψη στο Μεσολόγγι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, προσφέροντας στους μαθητές μια εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει γνώση, βιωματική προσέγγιση και καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv33wqz0729?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε την εγκύκλιο εδώ