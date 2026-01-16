Πώς θα διεξαχθούν τα μαθήματα ανήμερα της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών 2026, το καθεστώς των απουσιών.

Οι προετοιμασίες για την φετινή Γιορτή των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία όλων των βαθμίδων ξεκίνησαν και με τη βούλα καθώς από πλευράς Υπουργείου Παιδείας μέσω εγκυκλίου που απεστάλη δίνεται το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων την 30η Ιανουαρίου αλλά και το πνεύμα των εκδηλώσεων προς τιμή του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου.

Όπως διασαφηνίζεται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου τα σχολεία λειτουργούν κανονικά και οι μαθητές προσέρχονται με τσάντες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η ημέρα δεν αποτελεί σχολική αργία, τόσο για τα Δημόσια όσο και για τα Ιδιωτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίθετα, έχει καθιερωθεί ως ημέρα εορταστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο εκκλησιασμός είναι ζήτημα επιλογής του σχολείου αν θα τον προγραμματίσει στο πλαίσιο των αφιερωματικών εκδηλώσεων για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και την Παιδεία όπως είναι δεδομένο ότι η διάρκεια των εκδηλώσεων θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες. Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, το ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς γενικευμένο πρόωρο σχόλασμα και επακόλουθα δεν θα υπάρξουν αλλαγές και στη λειτουργία του Ολοήμερου. Τυχόν μικρές διαφοροποιήσεις (π.χ. σειρά μαθημάτων) αποφασίζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Τριών Ιεραρχών 2026: Υποχρεωτικές τουλάχιστον δίωρες εκδηλώσεις στα σχολεία στις 30/1

Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας «σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας».

Υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών - Θα τηρηθεί απουσιολόγιο

Σε κάθε περίπτωση η 30ή Γενάρη θεωρείται μια τυπική σχολική μέρα όπου τηρείται απουσιολόγιο με τους απόντες μαθητές να παίρνουν απουσία αν δεν δώσουν το παρών στα σχολεία και στις αφιερωματικές εκδηλώσεις για τους Ιεράρχες.