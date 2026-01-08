Πώς θα τιμηθούν φέτος οι Τρεις Ιεράρχες στα σχολεία, τι ισχύει για τις απουσίες.

Η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελούσε μέχρι πρότινος την βασική αργία του Γενάρη για τα σχολεία όλων των βαθμίδων με τους μαθητές να κερδίζουν μονοήμερη ανάπαυλα την 30η Ιανουαρίου. Από το 2020 όμως η αργία καταργήθηκε πρώτα για τα σχολεία και λίγα χρόνια μετά και για τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Κι όμως πολλοί αγνοούν το γεγονός ότι η αργία δεν πια σε ισχύ θεωρώντας λανθασμένα ότι στις 30 του μήνα τα σχολεία θα είναι κλειστά.

Φέτος, η γιορτή «πέφτει» Παρασκευή και υπό άλλες συνθήκες θα αποτελούσε ευκαιρία για τριήμερο όμως όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια έτσι και στα τέλη του μήνα οι Τρεις Ιεράρχες θα τιμηθούν για την προσφορά τους στα Γράμματα με ανοιχτά σχολεία και τους μαθητές στα θρανία. Πλέον το Υπουργείο Παιδείας έχει επιλέξει η ημέρα των Τριών Ιεραρχών να τιμάται με οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις δίωρης διάρκειας ή και εκκλησιασμό και εν συνεχεία να τηρείται απαρέγκλιτα το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων με τις απουσίες να καταχωρίζονται όπως κάθε σχολική ημέρα.

Η εγκύκλιος του φετινού εορτασμού για τους Τρεις Ιεράρχες αναμένεται να σταλεί το προσεχές διάστημα σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και δεν αναμένεται να υπάρχουν διαφοροποίησεις σε σχέση με τον περσινό εορτασμό. Ειδικότερα, ανήμερα της γιορτής βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου «Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις η διάρκεια των οποίων ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ και κατά τα λοιπά τηρείται απαρεγκλίτως το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή.» Το Ολοήμερο πρόγραμμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα λειτουργήσει χωρίς αλλαγές.

Τι ισχύει για φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Για τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η ημέρα των Τριών Ιεραρχών δεν αποτελεί αργία οπότε αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα.