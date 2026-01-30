Ποιες περιοχές γιορτάζουν ανήμερα της Υπαπαντής και τα σχολεία τους θα μείνουν κλειστά την Δευτέρα 2 του μήνα.

Οι μαθητές σε Καλαμάτα και Γύθειο ετοιμάζονται να απολαύσουν ένα τριήμερο ξεκούρασης μακριά από τα θρανία καθώς τα σχολεία τους θα είναι κλειστά την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου λόγω της εορτής της Υπαπαντής που είναι πολιούχος των πόλεων τους.

Μάλιστα η φετινή συγκυρία του Σαββατοκύριακου είναι παραπάνω από καλοδεχούμενη από τους μαθητές καθώς κερδίζουν ένα εμβόλιμο τριήμερο. Η Καλαμάτα θα γιορτάσει για δεύτερη φορά την Υπαπαντή καθώς μόλις το 2025 καθιερώθηκε ως επίσημη αργία της πόλης, ενώ το Γύθειο ανέκαθεν τιμούσε με τριήμερες εκδηλώσεις (1–3 Φεβρουαρίου) την πολιούχο και με κλειστά σχολεία ανήμερα της Υπαπαντής. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, απολαμβάνοντας τρεις μέρες ανάπαυλας πριν το επόμενο τριήμερο του μήνα και το πρώτο σχολικό τριήμερο για το 2026, αυτός της Καθαράς Δευτέρας στις 23 Φεβρουαρίου.

Η Γιορτή της Υπαπαντής είναι μια από τις 12 μεγάλες της Ορθοδοξίας που γιορτάζεται σαράντα ημέρες μετά τα Χριστούγεννα και συμβολίζει την υποδοχή του Θείου Βρέφους στον Ναό των Ιεροσολύμων από τη Θεοτόκο Μαρία και τον Ιωσήφ. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος διατηρείται στις μέρες μας το έθιμο του σαραντισμού των βρεφών, όπου τα μωρά μόλις συμπληρώσουν 40 μέρες ζωής οι γονείς τα πηγαίνουν στην εκκλησία. Σύμφωνα με τα θρησκευτικά έθιμα, με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος της βάπτισης και της υποδοχής του παιδιού στη χριστιανική ζωή.

.