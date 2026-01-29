Τι προβλέπουν οι κανονισμοί για τους υπογειοποιημένους σωλήνες στη «Βιολάντα».

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας σημειώθηκε έκρηξη στη γραμμή παραγωγής, με αποτέλεσμα 5 εργάτριες να βρουν τραγικό θάνατο.

Η ΔΑΕΕ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο αρχικό πόρισμα, στο οποίο αναφέρεται ως αιτία της έκρηξης η διαρροή αερίου.

Το αμέσως επόμενο διάστημα οι πυροσβέστες θα προχωρήσουν σε τομές προκειμένου να αποκαλύψουν και να εξετάσουν τους υπογειοποιημένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο στους φούρνους της μπισκοτοβιομηχανίας. Αυτό που αναζητούν πλέον είναι τις αιτίες της διαρροής.

Κανονισμοί

Η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» λειτουργούσε με υπογειοποιημένους σωλήνες αερίου. Στην παρούσα φάση η Πυροσβεστική θα ανοίξει τομές, ώστε να εξετάσει τους σωλήνες. Σύμφωνα με τον νόμο, για να λειτουργήσει μία επιχείρηση με υπόγειους σωλήνες αερίου θα πρέπει να πληρούνται τρεις βασικοί γενικοί κανόνες: να είναι σωλήνες βαρέως τύπου, να διαθέτουν αντιδιαβρωτική προστασία και να έχουν γίνει ισοδυναμικές γειώσεις, που αφορά σε συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης τους.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο εργοστάσιο και τις επόμενες ημέρες θα αποκαλύψουν και θα εξετάσουν τους σωλήνες και τον τρόπο σύνδεσης τους με τις επίγειες δεξαμενές.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υφίσταται απαγόρευση στην υπογειοποίηση των σωλήνων και επίσης δεν απαγορεύεται να στρωθεί άσφαλτος στο έδαφος, αρκεί οι σωλήνες να πληρούν τις συγκεκριμένες προαναφερθείσες προδιαγραφές.

Το πόρισμα στην εισαγγελία

Όταν η ΔΑΕΕ ολοκληρώσει την έρευνά της θα συντάξει το τελικό της πόρισμα, το οποίο θα καταθέσει στην Εισαγγελία Τρικάλων. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας που έχει αναλάβει την έρευνα θα αποφασίσει τότε εάν θα προχωρήσει στην άσκηση διώξεων.

Πάντως, η έκρηξη υπήρξε εξαιρετικά σφοδρή. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και σήμερα οι πυροσβέστες ρίχνουν νερό για να εξαλείψουν εστίες, ενώ υπάρχει ανά διαστήματα έντονη οσμή καμένου στην περιοχή του εργοστασίου.

Στο εργοστάσιο, στο οποίο απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος, έρχεται κόσμος και αφήνει λουλούδια στη μνήμη των νεκρών εργατριών. Στη μνήμη των γυναικών που πήγαν στη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι τους…