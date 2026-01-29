Για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες κάνει λόγο η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη.

Όπως είπε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη, έντονα φαινόμενα παρατηρούνται αυτή την ώρα σε δυτική Στερεά Ελλάδα και δυτική Πελοπόννησο ενώ πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Όπως είπε η κ. Σούζη μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν ενώ την Παρσκευή θα είναι ηπιότερα. «Θα έχουν βροχές στη δυτική και νότια Ελλάδα αλλά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από το Σάββατο το βράδυ, από την δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα ενταθούν. Μιλάμε πλέον για κανονική κακοκαιρία με πολλές βροχές, πολύ έντονα φαινόμενα» τόνισε ενώ προσδιόρισε πως η κακοκαιρία θα τελειώσει την Δευτέρα που όμως θα πέσει μέχρι και 5-6 βαθμούς η θερμοκρασία.

