Μεγάλο όγκο νερού αναμένεται να φέρει η κακοκαιρία, η οποία ξεκινάει από σήμερα. Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και πλημμυρικά επεισόδια.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μία ημέρα κακοκαιρίας. Από τη μία πλευρά στη δυτική χώρα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να γίνονται ισχυρά και μέσα στην ημέρα - μεσημβρινές και απογευματινές ώρες - θα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα να μετατοπίζονται πιο ανατολικά για να καταλήξουν προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας που και πάλι θα έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά του, τις πολλές βροχές, καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιε περιοχές και ορεινούς όγκους, ενώ θα πνέουν και τοπικά θυελλώδεις - νότιοι άνεμοι, με τα χιόνια να σημειώνονται σε ψηλά βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Είναι ένας χειμωνιάτικος φυσιολογικός καιρός, που παρ΄όλα αυτά χρειάζεται προσοχή.

Καλές οι θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φθάνει αργά το μεσημέρι στα νότια ακόμη και κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είμαστε κοντά στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο ψυχρός ο καιρός προς την κεντρική και βόρεια χώρα.

Στην Αττική, σήμερα, θα ξεκινήσουν βροχοπτώσεις τις αμέσως επόμενες ώρες. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται ακόμη και από καταιγίδες. Δεν αποκλείεται κοντά στη θάλασσα ή και στα βουνά μας, να έχουμε και πάλι κάποια πλημμυρικά επεισόδια, από αυτόν όγκο νερού που αναμένουμε να πέσει, ο οποίος είναι φυσιολογικός, ωστόσο χρειάζεται να δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Οι άνεμοι θα φθάνουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από τους 15 βαθμούς Κελσίου. Η κακοκαιρία θα αρχίσει να απομακρύνεται τις πρώτες βραδινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε βροχές κατά περιόδους. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιάδες και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή, θα αρχίσει το κύμα κακοκαιρίας να μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Τα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Προς την πλευρά του Αιγαίου και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας περιμένουμε και εκεί φαινόμενα καθώς αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αφήσει κάποιες μπόρες πριν φύγει.

Το Σάββατο, πλέον το ανατολικό Αιγαίο θα δέχεται αυτές τις βροχές και τις καταιγίδες. Σιγά σιγά ο καιρός θα επιδεινωθεί και πάλι και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Κοντά στο απόγευμα του Σαββάτου, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα μας προσεγγίσει και από τα δυτικά για να βρεθούμε σε μία οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία μέσα στην Κυριακή, όπου πλέον και αυτό το κύμα κακοκαιρίας θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.

Και η Κυριακή και η Δευτέρα θέλει μεγάλη προσοχή η δυτική, κεντρική και νότια χώρα όπως επίσης το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Εκεί πάλι περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, ικανές να δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα και δυνατούς νοτιάδες σε ξηρά και θάλασσα. Αυτή τη φορά θα έχουμε χιόνια τα οποία θα κατέβουν σε υψόμετρο στη βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι οι βροχές και πο πολλοί δυνατοί νοτιάδες.

Ο καιρός δεν θα είναι τόσο ευνοϊκός την Κυριακή για την περιοχή της Αττικής, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου, Βοιωτίας, του ανατολικού και νότιου Αιγαίου.

Η κακοκαιρία είναι και αυτή οργανωμένη και θα ολοκληρώσει τη δράση του αυτός ο κύκλος διαδοχικών κακοκαιριών μέσα στην άλλη εβδομάδα, για μερικές ημέρες, καθώς και πάλι θα επιμείνει αυτή η ατμοσφαιρική ροή, που θα μας στέλνει κακοκαιρίας από την κεντρική Ευρώπη.

