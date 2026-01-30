Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα της Τιμισοάρα.

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου - αν και σε διαφορετικές κλινικές - εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες που πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 20χρονος τραυματίας νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, καθώς φέρει εγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους θεράποντες γιατρούς να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση.

Ο δεύτερος τραυματίας, 28 ετών, που νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική του Παπαγεωργίου, είναι σε καλή κατάσταση. Ζήτησε να λάβει εξιτήριο για να παραστεί στις κηδείες των φίλων του, όμως οι γιατροί δεν το επέτρεψαν για λόγους ασφαλείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1t5w0bhns1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται πως σε σταθερή κατάσταση παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ. Είναι αιμοδυναμικά σταθερός και σήμερα οι γιατροί θα μειώσουν σταδιακά την καταστολή, προκειμένου να αξιολογήσουν εντός της ημέρας τη νευρολογική του κατάσταση.

Νωρίτερα οι πληροφορίες ήθελαν τον νεαρό να παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρακολουθείται στενά για προληπτικούς λόγους, ενώ η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε κρίθηκε αναγκαία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε διαπιστωθεί οίδημα στον σπόνδυλο του 20χρονου, το οποίο αφαιρέθηκε εγκαίρως, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόνιμης βλάβης. Η απόφαση για την επέμβαση ελήφθη την τελευταία στιγμή, έπειτα από τις απαραίτητες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη διακομιδή του.