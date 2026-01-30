Ενθαρρυντικά είναι τα νέα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα: Σημάδια βελτίωσης από τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ, αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του 20χρονου φίλου του ΠΑΟΚ, που παραμένει στη Ρουμανία, με τους γιατρούς να προχωρούν στην αποσωλήνωσή του, καθώς πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρακολουθείται στενά για προληπτικούς λόγους, ενώ η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε κρίθηκε αναγκαία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε διαπιστωθεί οίδημα στον σπόνδυλο του 20χρονου, το οποίο αφαιρέθηκε εγκαίρως, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόνιμης βλάβης. Η απόφαση για την επέμβαση ελήφθη την τελευταία στιγμή, έπειτα από τις απαραίτητες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη διακομιδή του.

Στο πλευρό του νεαρού βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση για την πορεία της υγείας του.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Ρουμάνο ομόλογό του, παρακολουθώντας την κατάσταση και συντονίζοντας τον χρόνο και τον τρόπο της ασφαλούς διακομιδής του στην Ελλάδα, όπως συνέβη και με τους άλλους δύο τραυματίες.