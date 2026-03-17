Ολόκληρη η ομιλία του Κώστα Σκανδαλίδη:

Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σου λόγια.

Καλημέρα και από μένα.

Εισαγωγικά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας καθώς και όσους συνδέονται μέσω zoom στη σημερινή μας συζήτηση.

Σήμερα συνέρχεται σε Ολομέλεια η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που συγκροτήθηκε σε κεντρικό επίπεδο. Με τις τρεις κυρίες που έχουν προσφερθεί, την Αλεξάνδρα Τσάμη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Περιοδοντολόγο, τη Σοφία Μπαμπανίκου, Καθηγήτρια Δερματολόγο, την Καρλή Γεωργία, Φαρμακοποιό, αριθμεί 81 μέλη. Ανάμεσά τους, 20 πανεπιστημιακοί, 15 γυναίκες, 25 στελέχη από την επαρχία και συνδέονται 11 διαδικτυακά με τη σημερινή μας συνάντηση.

Η συμμετοχή, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σχεδόν καθολική. Πολλοί ήρθαν από διάφορες περιοχές της χώρας. Και, μάλιστα, σε μέρα εργάσιμη και σε ώρα που είναι η πιο ακατάλληλη για να μπορεί κάποιος να αφήσει τη δουλειά του και να έρθει εδώ.

Θέλω, επίσης, πριν σας πω δύο λόγια για την επιτροπή, να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επικουρούν το έργο της επιτροπής και εκφράζουν συγκεκριμένους χώρους. Είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Η συμβολή τους θα συνεχιστεί τόσο στο συνέδριο όσο κυρίως μετά στην πορεία προς τις εκλογές.

Μια ξεχωριστή, θα μου επιτρέψετε αναφορά σε έναν άνθρωπο που έχει εξέχουσα θέση και ενεργή βοήθεια και πρέπει να σημειωθεί. Είναι ο Κώστας Λαλιώτης, που βοήθησε πάρα πολύ σε αυτήν τη διαδικασία και θα ήταν παράλειψη να μην το αναφέρω.

Φίλες και φίλοι,

Η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη δεν οικοδομήθηκε ποτέ με αποκλεισμούς, αλλά με συνθέσεις. Και, όταν μια κοινωνία αναζητά προοπτική, η διεύρυνσή της και η συμπαράταξη δυνάμεων της παράταξης δεν αποτελεί πρόβλημα. Κάθε άλλο. Είναι προϋπόθεση υπέρβασης και λύσης.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Ιστορικά και πολιτικά, όμως, παραμένει ο βασικός κορμός της μεγάλης παράταξης που μπορεί να δώσει στη χώρα μια πειστική εναλλακτική πρόταση.

Ιδιαίτερα, όταν η εικόνα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μοιάζει με κινούμενη άμμο. Συνηθίζω να λέω ότι σε αυτήν την παράταξη τα στελέχη είναι πάρα πολλά και παράγονται συνέχεια, οι θεσμοί είναι το αξιακό της πλαίσιο και η λειτουργία της, το πρόγραμμά της ανέφερε και ο Πρόεδρος είναι η βασική της πρόταση, η οργάνωσή της με τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη που βρέθηκαν, όχι μόνο την Κυριακή στην εσωκομματική κάλπη ή στην εκλογή του Προέδρου μας πριν λίγο καιρό, αλλά γενικότερα σε κάθε τόπο και σε κάθε κοινότητα, νομίζω ότι είναι η εγγύηση ότι η αμυντική συσπείρωση που δείχνει σήμερα η παράταξη μπορεί να εξελιχθεί σε επιθετική, ουσιαστική και πολλαπλασιαστική των δυνάμεών της.

Είναι αλήθεια ότι η ανακοίνωση των ονομάτων της επιτροπής τις πρώτες μέρες συνάντησε την αμηχανία του συστήματος εξουσίας που κυβερνά τη χώρα. Με την ανακοίνωση της δεύτερης ομάδας στελεχών, πάτησε το κουμπί του πολέμου. Ακόμα και ο πραγματικός πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή υποχώρησε, για να δώσει τη θέση του σε απαξιωτικές κρίσεις, αδιανόητες λοιδορίες, κατά συρροή δημοσιεύματα και παραπλανητικές ειδήσεις.

Τους πονάει πολύ το άνοιγμα. Γιατί δείχνει μία νέα δυναμική συσπείρωσης του χώρου. Θα ήθελαν ένα ΠΑΣΟΚ μικρό, ελεγχόμενο, διαχειρίσιμο, για τους μετεκλογικούς τους σχεδιασμούς.

Η αντίδρασή τους μας δείχνει το δρόμο. Να συνεχίσουμε χωρίς καμία αναστολή την πορεία που χαράξαμε και που η δική σας συμμετοχή της προσδίδει και δυναμική και προοπτική. Το γεγονός ότι άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές, επιστημονικές, επαγγελματικές και κοινωνικές διαδρομές εμπιστεύονται το Κίνημά μας για να συμβάλουν χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε μια ευρύτερη προσπάθεια δημοκρατικής συμπαράταξης, δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λειτουργεί ως ο βασικός πυλώνας συγκρότησης αξιόπιστου εναλλακτικού πόλου εξουσίας.

Διευρύνω μία φράση του Προέδρου μας, που πρέπει να γίνει το κεντρικό μας σύνθημα: Η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της. Εμείς θα κριθούμε βάσει του σχεδίου που έχουμε για τη χώρα και του προγράμματος που το υλοποιεί. Σχέδιο και πρόγραμμα συνθέτουν την εθνική μας στρατηγική που θα οδηγήσει τους πολίτες στην κάλπη.

Έτσι, ο στόχος που θέσαμε εξαρχής «η κοινωνία στο προσκήνιο» ανάγει το συνέδριό μας σε σημαντική τομή στην πορεία μας και σε εφαλτήριο κινητοποίησης των πολιτών στο δρόμο προς τις εκλογές.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θεωρούμε τη δική σας συμβολή κρίσιμη, χρήσιμη και εξόχως σημαντική.

Για αυτό, η Επιτροπή μας που σήμερα ξεκινά τις εργασίες της δεν στέκεται σε απλή συλλογή υπογραφών, δεν περιορίζεται σε απλή ομάδα υποστήριξης. Θέλουμε να συμβάλλετε αποφασιστικά, με σαφήνεια και χωρίς αστερίσκους, ο καθένας και η καθεμιά με τη δική σας εμπειρία και οπτική. Με τρόπο που το νέο αφήγημα για τη χώρα, η ολοκλήρωση των προγραμματικών μας θέσεων και η νέα εποχή για ένα σύγχρονο και ανοικτό κόμμα, δομημένο σε λειτουργίες και ισχυρά παρεμβατικό, να ανοίξει τον δρόμο ώστε να ακουμπήσει ξανά ο λαός στο ΠΑΣΟΚ.

Για αυτό, η συμμετοχή σας στο συνέδριο θα είναι ουσιαστική. Τόσο στη συζήτηση, όσο και στις αποφάσεις. Για αυτό ακριβώς, αποσυνδέσαμε την παρουσία σας από την κομματική ιδιότητα ή τη διελκυστίνδα των υποψηφιοτήτων για τις εθνικές εκλογές. Για να μπορούν, εκτός από εσάς, και άλλοι προοδευτικοί πολίτες και στελέχη, είτε προερχόμενοι από άλλους φορείς είτε αφήνοντας τον καναπέ του σπιτιού τους, αν θέλουν να το παρακολουθήσουν και να παρέμβουν.

Για τον λόγο αυτό, στα θεματικά τραπέζια, υπάρχει ένα ξεχωριστό για τη συμπαράταξη όπου το λόγο θα έχετε εσείς και τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν στις αποφάσεις του συνεδρίου.

Μετά το συνέδριο, η επιτροπή θα συνεδριάσει για να επεξεργαστεί το πρόγραμμα δράσης της και τη θεματολογία, ώστε να δημιουργηθεί σε κάθε περιφέρεια μία αντίστοιχη ομάδα στελεχών. Αυτή τη φορά, με οργάνωση εκδηλώσεων στα κέντρα των περιφερειών, με θέματα που θα μπορούσαν ενδεικτικά να είναι η αλλαγή του κράτους και των θεσμών, η ποιότητα της δημοκρατίας, το αναπτυξιακό μοντέλο, η αναβάθμιση κλπ. Σε κάθε περιφέρεια θα κάνουμε μια θεματική εκδήλωση και παράλληλα θα ανακοινώσουμε τον κατάλογο των ανθρώπων που σε αντιστοίχιση στην περιφέρεια συμμετέχουν και ενισχύουν την προσπάθειά μας.

Ο στόχος είναι η δυναμική κινητοποίηση των τοπικών κοινωνικών ενόψει των εθνικών εκλογών μέσα από ανοικτό δημόσιο διάλογο. Και η συσπείρωση στελεχών που μπορούν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη και να προβάλουν την πολιτική μας στα τοπικά, τα περιφερειακά και τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης.

Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι η εμπειρία μου μέχρι τώρα με κάνει πολύ αισιόδοξο. Ότι υπάρχει επιστροφή, υπάρχει μια φουρνιά στελεχών, παλαιών στελεχών που έρχονται από άλλους χώρους, υπάρχει μια συσπείρωση στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημά μας. Τέτοια που μπορεί να μας δώσει, όπως την περασμένη Κυριακή, την πιο μεγάλη, την πιο ενθαρρυντική ελπίδα, ότι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι να νικήσουμε στις εκλογές και να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα.