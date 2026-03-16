Δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για την συμμετοχή στην εκλογή συνέδρων που πραγματοποιήθηκε χτες σε όλη τη χώρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής απέδειξε για ακόμη μία φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή στη χθεσινή διαδικασία εκλογής συνέδρων ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος, συνολικά 174.813 πολίτες συμμετείχαν στη διαδικασία, στέλνοντας –όπως σημείωσε– ένα ηχηρό μήνυμα ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή αποτελεί κοινωνική προτεραιότητα και μπορεί να μετατραπεί σε πράξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε παράλληλα κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να εμπιστευτεί την παράταξη, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα δυνάμεων προκειμένου «να αλλάξει σελίδα η πατρίδα» μέσα από ένα προοδευτικό σχέδιο πολιτικής. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, η στήριξη της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, αλλά και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ώστε η στέγαση να γίνει ξανά δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους συμμετείχαν στη διαδικασία, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τους χιλιάδες εθελοντές που συνέβαλαν –όπως είπε– με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης στην ομαλή διεξαγωγή της εκλογής, καθώς και τα μέλη και τους φίλους του κόμματος που προσήλθαν στις κάλπες.

«Με τη συμμετοχή τους έστειλαν ένα καθαρό μήνυμα συμμετοχής, ελπίδας και πολιτικής αλλαγής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να ανακτήσει τη δύναμή της και να δώσει προοπτική στη χώρα, τονίζοντας πως τίποτα δεν χαρίζεται χωρίς προσπάθεια. Όπως ανέφερε, οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από καθημερινό αγώνα, ώστε –όπως είπε– «την Ελλάδα που μας αξίζει να την κερδίσουμε μαζί».