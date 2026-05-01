Η αμερικανική ηγεσία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στρατηγική πίεση προς το Ιράν, τις εύθραυστες διπλωματικές διεργασίες και μια ολοένα πιο δύσπιστη κοινή γνώμη.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την τελευταία πρόταση του Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ικανότητα της Τεχεράνης να καταλήξει σε μια βιώσιμη συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε πως έχει σημειωθεί «πρόοδος» στις συνομιλίες, υπογράμμισε ότι οι επιλογές των ΗΠΑ παραμένουν δραματικά περιορισμένες: είτε μια συμφωνία είτε μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση.

«Υπάρχουν επιλογές. Θέλουμε να πάμε και απλώς να τις ανατινάξουμε και να τις αποτελειώσουμε για πάντα; Ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία;» δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι έλαβε πρόσφατα ενημέρωση για στρατιωτικά σενάρια από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Στο διπλωματικό πεδίο, η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει συνέχιση των διαπραγματεύσεων μέσω τρίτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία πρόταση του Ιράν διαβιβάστηκε μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειές της. Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι ο Ανώτατος Ηγέτης, Χαμενεΐ, επιβλέπει προσωπικά τη διαδικασία, απορρίπτοντας εμμέσως τους ισχυρισμούς περί «αποσπασματικής ηγεσίας» που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τραμπ απέρριψε εκ νέου τους περιορισμούς που θέτει το War Powers Resolution, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς αντισυνταγματικούς». Το συγκεκριμένο νομοθέτημα απαιτεί από τον πρόεδρο να εξασφαλίσει έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων πέραν των 60 ημερών, αποτελώντας διαχρονικό σημείο τριβής μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

«Πόλεμος» εκ των έσω

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό στοιχείο για την Ουάσιγκτον προέρχεται από το εσωτερικό μέτωπο. Όπως αναφέρει το CNN ,σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Washington Post/ABC News/Ipsos, το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι η στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ήταν λάθος. Το ποσοστό αυτό φέρνει τον πόλεμο στο ίδιο επίπεδο αντιδημοφιλίας με τον Πόλεμο στο Ιράκ το 2006 και τον Πόλεμο του Βιετνάμ, δύο από τις πιο αμφιλεγόμενες στρατιωτικές εμπλοκές στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η αντίθεση είναι ιδιαίτερα έντονη στους Δημοκρατικούς, ενώ και οι ανεξάρτητοι εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό αρνητικοί. Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό εκφράζει επιφυλάξεις. Παράλληλα, η αμερικανική κοινωνία εμφανίζεται βαθιά διχασμένη ως προς τα επόμενα βήματα: σχεδόν οι μισοί πολίτες (48%) προκρίνουν μια ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και με κόστος, ενώ το 46% τάσσεται υπέρ σκληρότερης στάσης, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται περαιτέρω στρατιωτική δράση.

Το οικονομικό πλαίσιο εντείνει την πίεση. Ένα αυξανόμενο ποσοστό πολιτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ενώ οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν ήδη οδηγήσει πολλούς σε περιορισμό των μετακινήσεων και των δαπανών. Το 23%, περίπου το ένα τέταρτο των Αμερικανών, δηλώνουν ότι υστερούν οικονομικά — από 17% τον Φεβρουάριο.

Ένα άλλο 52% λέει ότι έχει τα απαραίτητα για να διατηρήσει το βιοτικό του επίπεδο, με το 24% να λέει ότι προχωρά μπροστά. Παράλληλα, το 44% δηλώνει ότι έχει μειώσει την οδήγηση, το 42% λέει ότι έχει μειώσει τα έξοδα του νοικοκυριού και το 34% λέει ότι έχει αλλάξει τα ταξιδιωτικά ή τα ταξιδιωτικά του σχέδια για διακοπές.

Οι μισοί Αμερικανοί λένε ότι αναμένουν οι τιμές της βενζίνης να χειροτερέψουν τον επόμενο χρόνο, ενώ μόνο το 21% λέει ότι αναμένει να βελτιωθούν.

Η δημοσκόπηση των Washington Post/ABC News/Ipsos διεξήγαγε έρευνα σε 2.560 ενήλικες Αμερικανούς στις 24-28 Απριλίου, χρησιμοποιώντας ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό πάνελ.