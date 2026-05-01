«Τα περισσότερα πλοία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το σύστημα διαχωρισμού της κυκλοφορίας που ρυθμίζεται από τον IMO για τη μείωση του κινδύνου σύγκρουσης», αναφέρει η Kepler.

Η εταιρεία δεδομένων και αναλύσεων Kepler αναφέρει ότι επτά πλοία, τέσσερα εμπορικά και τρία μη εμπορικά, πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, χθες.

«Καταγράφηκαν μόνο δύο [πλοία] που διέσχισαν τα Στενά από δυτικά προς ανατολικά, υπό σημαία Πακιστάν και Κομορών, μεταφέροντας CPP και ξηρό χύδην φορτίο, ενώ ο αριθμός των πλοίων υψηλού κινδύνου παρέμεινε περιορισμένος, με μόλις τρία πλοία υπό παρακολούθηση ή υπό κυρώσεις να έχουν παρατηρηθεί και τα υπόλοιπα να έχουν αξιολογηθεί ως χαμηλού κινδύνου», ανέφερε η Kepler σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν έχουν καταγραφεί νέες φυσικές επιθέσεις από τις 22 Απριλίου, καθώς η κατάπαυση πυρός διατηρείται», πρόσθεσε.

