Ο Ιρανός ηγέτης υποστήριξε επίσης ότι η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως η ασφάλεια στην περιοχή θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την αποχώρησή τους.

Νέο αιχμηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή «χάρτινες τίγρεις» και αμφισβητώντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να διασφαλίσουν ούτε την προστασία των δικών τους εγκαταστάσεων στην περιοχή, πόσο μάλλον να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμάχων τους.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι «έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία των Αμερικανών και η στρατιωτικές τους βάσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ανασφάλειας στην περιοχή. Οι βάσεις - «μαριονέτες» της Αμερικής δεν έχουν καν την δύναμη και την ικανότητα να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους, πόσο μάλλον να υπάρχει ελπίδα ότι η Αμερική θα εξασφαλίσει την ασφάλεια στους φιλοαμερικανούς της περιοχής», είπε.

Επιπλέον ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι το Ιράν θα προστατεύσει αυστηρά τις πυρηνικές και βαλλιστικές του δυνατότητες, κάτι που φαίνεται να αποτελεί απάντηση στην επιθυμία του Τραμπ να τις καταργήσει.

Οι Ιρανοί θεωρούν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες της χώρας τους «ως εθνικό κεφάλαιο και θα τις προστατεύσουν όπως τα σύνορα του νερού, της γης και του αέρα», είπε ο Χαμενεΐ.