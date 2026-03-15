Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την ισοπαλία (0-0) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο γήπεδο της Τούμπας το απόγευμα της Κυριακής (15/03) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ παίζουν στα κανάλια της Nova και η εν λόγω αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime στις 18:00.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την ισοπαλία (0-0) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και είναι στην 3η θέση με 54 βαθμούς, ενώ ο Λεβαδειακός προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό με 4-1 και είναι στην 5η θέση με 39 βαθμούς.