Σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια το «Happy Day» έκανε πρεμιέρα στον τηλεοπτικό αέρα με παρουσιάστρια την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ιδιαίτερη ήταν η σημερινή έναρξη της εκπομπής του Alpha, «Happy Day», καθώς συμπληρώθηκαν 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον αέρα από την πρώτη πρεμιέρα.

Η εκπομπή «Happy Day» με παρουσιάστρια τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 17 Μαρτίου το 2014, και με αφορμή τη σημερινή επέτειο, η έναρξη συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό βίντεο – αφιέρωμα, που κατέγραψε τη διαδρομή της από τα πρώτα βήματα μέχρι και σήμερα.

Η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της παρακολούθησαν με εμφανή συγκίνηση και χαμόγελα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την πορεία τη εκπομπής.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εμφανώς συγκινημένη ευχαρίστησε το τηλεοπτικό κοινό και τους συνεργάτες που πέρασαν από την εκπομπή:

«Καμιά φορά καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια μέσα από τα παιδάκια μας. Αλλά βλέποντας και τα δικά μας πλάνα και πώς μεγαλώνει αυτή η συμπόρευση το Happy Day. Χρόνια μας πολλά. Εμείς το γιορτάζουμε, επειδή είναι και λίγο μια ημερομηνία που δεν είναι συνηθισμένη για πρεμιέρα… Πήγε και πάει καλά και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό οφείλεται κυρίως σε εσάς. Ευχαριστούμε και όλους όσους περάσανε έστω και λίγο από εδώ».

