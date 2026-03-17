Οι δηλώσεις της τραγουδίστριας έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη.

Δημόσια ξέσπασε η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα Λαζαρίδη, μετά τη δήλωση της τραγουδίστριας Αγγελικής Ηλιάδη περί κακοποίησής της από τον αδερφό της. Σε δηλώσεις της στο «Πρωινό», τόνισε ότι η Ηλιάδη έγινε γνωστή χάρη στον Μπάμπη Λαζαρίδη και χαρακτήρισε τις καταγγελίες ως καθυστερημένες, με σκοπό διαφημιστικά και οικονομικά οφέλη, 17 χρόνια μετά τα γεγονότα.

Η Λίτσα Λαζαρίδη δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε μήνυση για προσβολή νεκρού, αν δημοσιευτεί ολόκληρη η συνέντευξη, επισημαίνοντας ότι ο αδερφός της δεν μπορεί πλέον να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον χαρακτήρα του Μπάμπη Λαζαρίδη, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε καμία φυσική κακοποίηση και πως η πρώην σύντροφός του Πόπη Μαλλιωτάκη ποτέ δεν τον κατηγόρησε δημόσια.

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα ώπα ώπα. Τα cd της αγόραζε για να μην πέσει το cd, να βγει πρώτη φίρμα, να τα αγοράσει για να πάρει κάτι, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφισοκόλληση πανάκριβη, να βγει να πει για τον Μπάμπη, που την έφτασε στο σημείο που ήταν. Μέχρι και η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί. Εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυση. Για προσβολή νεκρού. Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτά είναι ψεύδη. Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα; Δεν ντρέπεται αυτό που κάνει; Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Και καταρχήν, όταν τη βλέπαμε, αν ήταν χτυπημένη θα είχε μια μελανιά. Ένας που χτυπάει τη σύντροφό του, θα υπήρχε μια μελανιά. Πώς της το έπαιρνε το παιδί; Μπορούσε να το πάρει η ίδια το παιδί της. Αυτό που είναι σήμερα σε εκείνον το χρωστάει. Και κρίμα να κατηγορεί έτσι τον αδερφό μου και να έχει ένα παιδί από τον αδελφό μου και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της. Έπιασε έναν νεκρό στο στόμα τους για να ανεβάσουν διαφημιστικά τα κασέ τους».

Οι δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη περί κακοποίησης

Η Αγγελική Ηλιάδη, από την πλευρά της, μίλησε στο podcast Unblock, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε δίπλα στον Μπάμπη Λαζαρίδη. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως η κατάσταση την οδήγησε να χάσει τον εαυτό της και να νιώσει εγκλωβισμένη, ενώ λόγω φόβου για το παιδί της δεν τόλμησε να μιλήσει νωρίτερα. Όπως ανέφερε, η κακοποίηση ήταν τόσο ψυχολογική όσο και σωματική, με συνεχείς απειλές και έλεγχο της ζωής της.

Παρά τη βία που βίωσε, η Ηλιάδη τόνισε ότι σκεφτόταν να φύγει, αλλά οι απειλές για το παιδί και την οικογένειά της την εμπόδιζαν. Η ίδια περιέγραψε πώς έπεφτε σε έναν φαύλο κύκλο κακοποίησης και συγγνώμης, μέχρι που κατάλαβε ότι η επαναλαμβανόμενη βία δεν θα σταματούσε ποτέ.

«Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».

