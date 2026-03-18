Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη έπειτα από την συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στο Unblock.

Αντιδράσεις προκάλεσε το απόσπασμα από τη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα και το podcast Unblock, με τον Γιώργο Τσαλίκη να τοποθετείτε επί του θέματος.

Ο τραγουδιστής με αφορμή το σύντομο απόσπασμα που προβλήθηκε, εξέφρασε την άποψή του μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας αναφορά τόσο στη συνάδελφό του όσο και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους καλεσμένους οι τηλεοπτικές εκπομπές.

Υπενθυμίζεται ότι στο σύντομο απόσπασμα του Unblock, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε στον Μπάμπη Λαζαρίδη και στην σχέση της μαζί του, κάνοντας σαφές πως υπήρχαν κακοποιητικά στοιχεία.

Ο Γιώργος Τσαλίκης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη ανέφερε αρχικά:

«Είδα ένα πολύ ωραίο τρέιλερ από το unblock της Ελίνας Παπίλα, όπου η Αγγελική Ηλιάδη ανοίγει την ψυχή της και λέει πράγματα συγκλονιστικά, τα οποία λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική ο συγχωρεμένος ο Μπάμπης Λαζαρίδης, απλά δεν ξέραμε αυτές τις λεπτομέρειες», είπε αρχικά για την Αγγελική Ηλιάδη.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις τηλεοπτικές εκπομπές, τονίζοντας ότι οι καλεσμένοι αισθάνονται πιο άνετα στα podcast, καθώς δίνεται περισσότερος χρόνος και χώρος:

«Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω σε εσάς που κάνετε τις live καθημερινές εκπομπές στην τηλεόραση, ότι μην αναρωτιέστε γιατί σε ένα vidcast θα μιλήσει ο καλεσμένος πιο άνετα. Γιατί του δίνεται χώρος, του δίνεται χρόνος, του δίνεται ηρεμία και του δίνεται και η ευκαιρία και η ασφάλεια εφόσον είναι γύρισμα, να αποτυπώσει κάτι όπως θέλει και στο πλαίσιο που νιώθει εκείνος προστατευμένος και χαλαρός. Ερχόμαστε στις εκπομπές, συνήθως μετά το break μπαίνουμε μέσα…».

«Είστε σε μια τρέλα. Μην πω τώρα περιστατικά που έχω ζήσει με παρουσιαστές να ωρύονται την ώρα που έρχεται ο καλεσμένος γιατί κάποιος μπήκε στο στούντιο, γιατί βγαίνει χάλια το μαλλί στο μόνιτορ, γιατί βγαίνει λίγο πιο πορτοκαλί από ότι πρέπει και πετάει και τις σκαλέτες στον αέρα. Αυτά τα έχω ζήσει όλα, έτσι; Και μας δίνεται ένα τέταρτο, όπου θα κάνετε και τις δυο τρεις ερωτήσεις που παίζουν στην τρέχουσα επικαιρότητα. Προσπαθείτε να βγάλετε και την είδηση. Πλην ελαχίστων εκπομπών που είναι εκπομπές αφιερώματα - συνεντεύξεις και κάποιων ελαχίστων live εκπομπών, όπου σου δίνεται αυτή η χαλαρότητα, οι υπόλοιποι… από εμένα είναι όχι».

Στην λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε: «Μην αναρωτιέστε κυρίες και κύριοι TV stars γιατί οι καλεσμένοι μιλάνε στα vidcasts του διαδικτύου πολύ πιο άνετα».

