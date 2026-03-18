Η Βάσω Λασκαράκη σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Βάσω Λασκαράκη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική – όσο και στην επαγγελματική της ζωή, ενώ μεταξύ άλλων στάθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο του διαζυγίου της με τον Γιάννη Τζιμιτσέλη.

Υπενθυμίζεται, ότι το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί μία κόρη, ενώ η λήξη της συζυγικής του σχέσης ήρθε το 2017.

Μιλώντας για την περίοδο του διαζυγίου η Βάσω Λασκαράκη, εξήγησε ότι ήταν μία δύσκολη περίοδος στη ζωή της, καθώς δούλευε πολλές ώρες και η κόρη της ήταν ακόμη σε νηπιακή ηλικία:

«Ήταν μία δύσκολη χρονιά. Τώρα που τη βλέπω από μακριά λέω πώς το έκανα αυτό. Ήμουν φουλ πιεσμένη, αλλά έκανα εργασιοθεραπεία. Έλεγα ότι για το παιδί μου έπρεπε να είμαι καλά… Αυτό με κρατούσε σε εγρήγορση… Τα κρατούσα, ήμασταν και σε πίεση με τα γυρίσματα… Ήταν μία χρονιά πάρα πολύ περίεργη και δύσκολη. Η ζωή όμως συνεχίζεται… Όλα στην ζωή έρχονται για κάποιο λόγο, πρέπει να τα ξεπεράσεις… και να τα διαχειρίζεσαι με ψυχραιμία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και συνέχισε: «Αυτό που έμαθα εκείνη την χρονιά είναι ότι πρέπει να είσαι ευέλικτος για να μπορείς να διαχειριστείς τις καταστάσεις και να μπορείς να επιβιώσεις μέσα στην ασάφεια. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω όλα να τα έχω σε τάξη… Ζούσα σε μια θολούρα, σε μία αναμπουμπούλα τότε κι έλεγα πως ότι είναι να γίνει θα γίνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5uul64g4kp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα αποκάλυψε η Βάσω Λασκαράκη για «Το Σόι Σου»

Σε ό,τι αφορά την σειρά «Το Σόι Σου», που φέτος επέστρεψε με νέα σεζόν, έξι χρόνια μετά από την ολοκλήρωσή της, η Βάσω Λασκαράκη, εξήγησε:

«Παίρνω το σενάριο, είχα διαβάσει ήδη άλλες 4 σειρές, η πέμπτη ήταν το Σόι και είχα πρόταση και για μία εκπομπή. Ήταν η χρονιά με τις περισσότερες προτάσεις. Διάβασα το σενάριο για το Σόι και είπα ότι πρέπει να είμαι εδώ. Ήξερα από την αρχή το ρόλο, ήταν πολύ μεγάλη πρόταση για εμένα. Μου έδειξαν και από την παραγωγή ότι με ήθελαν… Προσπάθησαν να με πείσουν με «αθέμιτα» μέσα, τύπου: είμαστε δίπλα στο σπίτι σου… Όταν είδα και το πρώτο επεισόδιο από την ξένη σειρά το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο».

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία της με τον Μελέτη Ηλία, τον τηλεοπτικό «Σάββα», εξηγώντας ότι από το πρώτο δοκιμαστικό υπήρξε χημεία μεταξύ τους: «Από την πρώτη στιγμή υπήρξε χημεία… τρομακτική χημεία, ήταν σα να παίζαμε μαζί χρόνια και κρατάει μέχρι τώρα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5tn2n9yjq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5tzhwwra6x?integrationId=40599y14juihe6ly}