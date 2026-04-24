Ο Γιάννης Δρακόπουλος μίλησε για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου».

Στον φακό της εκπομπής «Breakfast@Star» μίλησε ο Γιάννης Δρακόπουλος, ο ηθοποιός που υποδύεται το Μιχάλη Μπισμπίκη στην σειρά του Alpha «Το Σόι Σου».

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επιστροφή της σειράς και στην αποδοχή του κόσμου, ενώ μεταξύ άλλων, εστίασε αι σε τυχόν δυσκολίες στο κομμάτι της υποκριτικής:

«Ελεύθερο επάγγελμα είναι… Δεν μπορώ να θεωρώ δεδομένο ότι πάνα θα υπάρχει μία καλή πρόταση. Δεν είναι βέβαιο ότι μόλις τελειώσεις μία σειρά, θα έρθει μία άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την επιτυχία της σειράς «Το Σόι Σου», ανέφερε ότι παρακολουθεί τα νούμερα τηλεθέασης, ενώ μάλιστα η σειρά αναμένεται να έχει και μία νέα σεζόν:

«Η επιστροφή πέτυχε, θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι το απολαμβάνουμε. Ρωτάω για τα νούμερα τηλεθέασης, έχω μια αγωνία να δω αν εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλά».

«Η σειρά έχει επιτυχία λόγω του καστ, έχουμε δέσει μεταξύ μας. Υπήρχε μια ανησυχία για την επιστροφή, αλλά δεν μας επηρέασε στα γυρίσματα. Ο κόσμος σε θυμάται από τη σειρά που είχε επιτυχία και είναι πολύ λογικό αυτό», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Δρακόπουλος.

