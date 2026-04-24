Το πιο διασκεδαστικό, οικογενειακό ραντεβού της εβδομάδας επιστρέφει! Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», έρχεται με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50, για να μας θυμίσει πως η οικογενειακή ζωή μπορεί να γίνει η αφορμή για τις πιο σπαρταριστές ιστορίες.
Η Σάρα και ο Μιχάλης τρομάζουν επειδή ο κανακάρης τους δεν ξέρει ακόμα καλά Αγγλικά και στο σπίτι σημαίνει αμέσως συναγερμός! Την ίδια ώρα, η Χαρά επιστρατεύει την επιβλητική γιαγιά Αντιγόνη γιατί κάποιες σχολικές αδικίες λύνονται μόνο με… δικηγόρο.
Στο γραφείο, τα βιωματικά άρθρα του Τόνι φέρνουν και πάλι πονοκέφαλο στον Μιχάλη, ενώ η Σάρα κάνει ό,τι μπορεί για να αποδείξει πόσο cool είναι στον Στεφ και τη Σόφη.
«Έχω Παιδιά» - Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
Επεισόδιο 25 – «Ξένες Γλώσσες» (Δευτέρα 27 Απριλίου στις 20:50)
Οι ενοχές του Μιχάλη και της Σάρας «χτυπούν κόκκινο» όταν συνειδητοποιούν πως ο Τάσος υστερεί σε σχέση με τους συνομηλίκους του στις ξένες γλώσσες και αποφασίζουν πως πρέπει να ξεκινήσει μαθήματα Αγγλικών.
Την ίδια ώρα στο Urbanic, ο Τόνι ζητά περισσότερα βιωματικά άρθρα με clickbait τίτλους και ο Μιχάλης με τη βοήθεια του Σταύρου προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αποστολή. Τέλος, η Ιωάννα κάνει την έκπληξη και ζητά για πρώτη φορά τη βοήθεια της Σάρας.
Επεισόδιο 26 – «Περηφάνια» (Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50)
Ο δάσκαλος θεάτρου εξαίρει το ταλέντο του Τάσου στην υποκριτική, προκαλώντας κύματα υπερηφάνειας στη Σάρα και τον Μιχάλη, που βλέπουν πλέον στο πρόσωπο του γιου τους έναν μελλοντικό star.
Παράλληλα, η Χαρά, αποφασισμένη να διορθώσει μια αδικία στο σχολείο, επιστρατεύει τα «μεγάλα μέσα»: τη γιαγιά της και δικηγόρο της οικογένειας.
Στην Chenua, η Σάρα προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή του Στέφ και της Σόφης, μιλώντας στην Gen Z γλώσσα τους, δηλαδή μέσα από ένα βίντεο.
Γκεστ επεισοδίου: Νίκος Μουτσινάς