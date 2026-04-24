Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Έχω Παιδιά» την Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50.

Το πιο διασκεδαστικό, οικογενειακό ραντεβού της εβδομάδας επιστρέφει! Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», έρχεται με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50, για να μας θυμίσει πως η οικογενειακή ζωή μπορεί να γίνει η αφορμή για τις πιο σπαρταριστές ιστορίες.

Η Σάρα και ο Μιχάλης τρομάζουν επειδή ο κανακάρης τους δεν ξέρει ακόμα καλά Αγγλικά και στο σπίτι σημαίνει αμέσως συναγερμός! Την ίδια ώρα, η Χαρά επιστρατεύει την επιβλητική γιαγιά Αντιγόνη γιατί κάποιες σχολικές αδικίες λύνονται μόνο με… δικηγόρο.

Στο γραφείο, τα βιωματικά άρθρα του Τόνι φέρνουν και πάλι πονοκέφαλο στον Μιχάλη, ενώ η Σάρα κάνει ό,τι μπορεί για να αποδείξει πόσο cool είναι στον Στεφ και τη Σόφη.

«Έχω Παιδιά» - Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Επεισόδιο 25 – «Ξένες Γλώσσες» (Δευτέρα 27 Απριλίου στις 20:50)

Οι ενοχές του Μιχάλη και της Σάρας «χτυπούν κόκκινο» όταν συνειδητοποιούν πως ο Τάσος υστερεί σε σχέση με τους συνομηλίκους του στις ξένες γλώσσες και αποφασίζουν πως πρέπει να ξεκινήσει μαθήματα Αγγλικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα στο Urbanic, ο Τόνι ζητά περισσότερα βιωματικά άρθρα με clickbait τίτλους και ο Μιχάλης με τη βοήθεια του Σταύρου προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αποστολή. Τέλος, η Ιωάννα κάνει την έκπληξη και ζητά για πρώτη φορά τη βοήθεια της Σάρας.

Επεισόδιο 26 – «Περηφάνια» (Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50)

Ο δάσκαλος θεάτρου εξαίρει το ταλέντο του Τάσου στην υποκριτική, προκαλώντας κύματα υπερηφάνειας στη Σάρα και τον Μιχάλη, που βλέπουν πλέον στο πρόσωπο του γιου τους έναν μελλοντικό star.

Παράλληλα, η Χαρά, αποφασισμένη να διορθώσει μια αδικία στο σχολείο, επιστρατεύει τα «μεγάλα μέσα»: τη γιαγιά της και δικηγόρο της οικογένειας.

Στην Chenua, η Σάρα προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή του Στέφ και της Σόφης, μιλώντας στην Gen Z γλώσσα τους, δηλαδή μέσα από ένα βίντεο.

Γκεστ επεισοδίου: Νίκος Μουτσινάς