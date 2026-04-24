Ο κατηγορούμενος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.

Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης (28/4) έλαβε από το Ναυτοδικείο ο 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 20χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές και συνεργάζεται με την έρευνα, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του θύματος και αναμένεται να δώσει απαντήσεις κατά την απολογία του.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στην ταράτσα του σπιτιού εντοπίστηκε το μαχαίρι – Μετανιωμένος δηλώνει ο 20χρονος

Το όπλο της δολοφονίας του 27χρονου εντοπίστηκε στην ταράτσα του σπιτιού του 20χρονου κατηγορούμενου, σε κοινόχρηστο χώρο και συγκεκριμένα μέσα σε ηλιακό θερμοσίφωνα. Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά «δεθεί» δικογραφικά, καθώς το εύρημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Ο 20χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, φέρεται να εμφανίζεται μετανιωμένος, δηλώνοντας: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε και ξέφυγε η κατάσταση». Κομβικό ζήτημα για τις αρχές παραμένει γιατί ο 20χρονος έφερε μαχαίρι στο ραντεβού, καθώς και το πώς εξελίχθηκε η ένταση που οδήγησε στη φονική κατάληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έχει στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τη στρατιωτική και την τακτική Δικαιοσύνη.

Ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο της ανθρωποκτονίας του 27χρονου

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, το μοιραίο βράδυ οι δύο άνδρες έκλεισαν ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου για να συζητήσουν το θέμα, όπου μετέβησαν με διαφορετικά αυτοκίνητα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος μαζί με τον 18χρονο φίλο του. Εκεί λογομάχησαν και συνεπλάκησαν και πάνω στον καβγά ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε μια φορά τον 27χρονο στην καρδιά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Μετά το έγκλημα ο 20χρονος και ο 18χρονος συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους και πήγαν σε ένα σπίτι για να ηρεμήσουν, μέχρι ο δράστης να αποφασίσει να παραδοθεί με το δικηγόρο του, μετά και από μεσολάβηση της μητέρας του, καθώς είχε ήδη ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα, ενώ συνελήφθησαν και οι άλλοι τρεις για υπόθαλψη. Η επικοινωνία του θύματος με την κοπέλα του δράστη και το ραντεβού θανάτου Ειδικότερα, ο 20χρονος είναι ο νυν σύντροφος της κοπέλας με την οποία το θύμα είχε σχέση τεσσάρων ετών κατά το παρελθόν και η οποία διεκόπη πριν από μερικούς μήνες. Ο 27χρονος δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με την κοπέλα και ζητούσε να μάθει τους λόγους του χωρισμού τους. Ο 20χρονος που δεν γνώριζε προσωπικά το θύμα, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να βρεθούν για απαιτήσει να πάψει να επικοινωνεί το θύμα με τη σύντροφό του.

Ο 20χρονος πήγε στο ραντεβού μαζί με έναν 18χρονο φίλο του, ενώ ο 27χρονος έφτασε στο σημείο στο οποίο είχε κλειστεί το ραντεβού με το αυτοκίνητο του πατέρα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες του 18χρονου και του 20χρονου δράστη, ακολούθησε άγρια συμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στο στήθος του θύματος. Ο 27χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια ο 20χρονος δράστης μαζί με τον 18χρονο φίλο του διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο. Έπειτα, πήγαν σε ένα σπίτι, πήραν τις κοπέλες τους και όλοι μαζί κλείστηκαν σε ένα δωμάτιο για αρκετές ώρες.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι φίλοι του 20χρονου καθ'ομολογίαν δράστη

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 18χρονος και οι δύο 20χρονες φίλες του καθ' ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 27χρονου. Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι και οι τρεις, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία ενώ η η δίκη τους αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα. Ο δικηγόροι τους ανέφεραν στο δικαστήριο ότι οι νεαροί εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αρχές και πως έχουν γνωστή διαμονή και δεν είναι ύποπτοι φυγής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ ο 20χρονος φερόμενος δράστης αντιμετωπίζει βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (οπλοφορία και οπλοχρησία). Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κοριτσιών υποστήριξε ότι καμία από τις δύο δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί, ενώ ισχυρίστηκε πως η μία από τις δύο προσπάθησε να αποτρέψει τη συνάντηση, προειδοποιώντας τον 20χρονο να μην πάει στο ραντεβού. Όπως ανέφερε, οι ενέργειές τους έγιναν υπό σύγχυση και μετά το γεγονός συνεργάστηκαν με τις αρχές, δίνοντας στοιχεία για την υπόθεση.

