Ψηφιακό «φρένο» στο κυκλοφοριακό χάος των τουριστικών λεωφορείων στην Αθήνα.

Μια σημαντική ψηφιακή συμμαχία για την αντιμετώπιση ενός από τα πιο χρόνια και ακανθώδη προβλήματα του κέντρου της Αθήνας βρίσκεται στα σκαριά. Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της εταιρείας μηχανογράφησης ΔΑΕΜ Α.Ε., και η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ) ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να βάλουν τάξη στη στάθμευση και την κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων στην πρωτεύουσα.

Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΑΕΜ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Λάζαρος Καραούλης, η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΠΟΕΤ, υπό τον Πρόεδρό της, Άρη Μαρίνη, έθεσαν επί τάπητος το κοινό σχέδιο δράσης τους, με «αιχμή του δόρατος» την τεχνολογία.

Το νέο ψηφιακό όπλο της πόλης

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η παρουσίαση της εφαρμογής Athens Bus Parking, ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου που αναπτύχθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. Η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης, προσφέροντας στους οδηγούς και τις τουριστικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να οργανώνουν τις μετακινήσεις τους, μειώνοντας το κυκλοφοριακό βάρος στους δρόμους της Αθήνας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., κ. Λάζαρος Καραούλης, υπογράμμισε ότι η ψηφιακή μετάβαση της Αθήνας περνά μέσα από έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο, σημειώνοντας πως η εφαρμογή γεφυρώνει τις ανάγκες του τουρισμού με την καθημερινότητα της πόλης, προάγοντας τη βιώσιμη κινητικότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Αντιδήμαρχος, κα Ελένη Ζωντήρου, ξεκαθάρισε ότι η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών, μέσα από τη διαφάνεια, την τάξη και τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική ταυτότητα της Αθήνας.

Από την πλευρά των επαγγελματιών, ο Πρόεδρος της ΓΕΠΟΕΤ, κ. Άρης Μαρίνης, έκανε λόγο για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης από την πλευρά του Δήμου. Όπως τόνισε, η διάθεση για συνεργασία, σε συνδυασμό με τη χρήση της τεχνολογίας και τη μακροχρόνια εμπειρία της Ομοσπονδίας, μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε προβλήματα ετών, διευκολύνοντας εργαζομένους, κατοίκους και τουρίστες.

Οι 4 άμεσοι στόχοι της συνεργασίας

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών για το επόμενο διάστημα, το οποίο περιλαμβάνει: