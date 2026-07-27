«Ενισχύουμε τον στόλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για ταχύτερες παρεμβάσεις στις γειτονιές», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Στην παραλαβή 20 νέων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής ογκωδών αντικειμένων ανοιχτού τύπου, προχώρησε η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ενισχύουμε τον στόλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων για ταχύτερες παρεμβάσεις στις γειτονιές. Παραλάβαμε είκοσι νέα μικρά απορριμματοφόρα. Είναι οχήματα συλλογής ογκωδών αντικειμένων, ενώ λειτουργούν και ως "εξπρές" οχήματα, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο δύσκολες περιοχές και τους πιο στενούς δρόμους της Αθήνας με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα. Διαθέτουν σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας που διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών μας. Έτσι, θα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα στα αιτήματα των πολιτών».

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Όλγα Δούρου, σημείωσε: «Τα νέα απορριμματοφόρα αναμένεται να δώσουν μία σημαντική ανάσα στην καθαριότητα της πόλης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σύγχρονα μέσα και καλύτερη οργάνωση, κάτι που ήδη αποτυπώνεται στα αποτελέσματα. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήσαμε κατά 87% τις εξορμήσεις καθαριότητας, κατά 52% τα πλυσίματα κοινόχρηστων χώρων και κατά 46% τις δράσεις συντήρησης και αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα νέα οχήματα βγαίνουν, τις επόμενες ημέρες, στους δρόμους της Αθήνας».

Ογκώδη αντικείμενα

Κατά την παραλαβή των νέων οχημάτων ο Δήμαρχος Αθηναίων και η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των νέων απορριμματοφόρων, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεχούς ανανέωσης του στόλου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Η ορθή και προγραμματισμένη απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της καθαριότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων.

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Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες, πριν από την απόθεση επίπλων, στρωμάτων, ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών ογκωδών αντικειμένων, πρέπει να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595, προκειμένου να προγραμματίζεται η παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η προμήθεια των νέων οχημάτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, με στόχο μια πιο καθαρή, ασφαλή και λειτουργική πόλη.

Ο Δήμος συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές, ενισχύοντας το σημαντικό έργο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ανταποκρινόμενος στις αυξανόμενες ανάγκες της πόλης και των δημοτών, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.