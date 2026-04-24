Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν στο CNN δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δεν σχεδιάζει προς το παρόν να παραστεί, δεδομένου ότι ούτε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, συμμετέχει, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Ο Γκαλιμπάφ θεωρείται εσωτερικά από τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ιράν και ομόλογος του Βανς. Ωστόσο σύμφωα με ιρανικά Μέσα αναγκάστηκε σε παραίτηση.

Ωστόσο, ο Βανς θα είναι σε ετοιμότητα για να ταξιδέψει στην Ισλαμαμπάντ εάν προχωρήσουν οι συνομιλίες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συνεργάζονται με αξιωματούχους του Ιράν για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό υλικό της Τεχεράνης εδώ και μήνες.

Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι θα ταξιδέψει απόψε για το Ισλαμαμπάντ. Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι θα συμμετάσχει σε μια περιοδεία, επισκεπτόμενος επίσης το Μουσκάτ στο Ομάν και τη Μόσχα στη Ρωσία, για να συζητήσει τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές εξελίξεις και τα τελευταία νέα για τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, η ανάρτηση δεν ανέφερε πιθανές περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν είχε ήδη μεταδώσει την είδηση πως ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα «ξεκινήσει έναν γύρο επισκέψεων στην Ισλαμαμπάντ, το Μουσκάτ και τη Μόσχα», ξεκινώντας από απόψε. «Ο σκοπός αυτού του ταξιδιού είναι οι διμερείς διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και η τελευταία κατάσταση του επιβληθέντος πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς εναντίον του Ιράν», ανέφερε το Mehr.

«Ξεκινώντας περιοδεία στο Ισλαμαμπάντ, το Μουσκάτ και τη Μόσχα. Ο σκοπός των επισκέψεών μου είναι να συντονιστώ στενά με τους εταίρους μας σε διμερή ζητήματα και να συμβουλευτώ σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Οι γείτονές μας είναι η προτεραιότητά μας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αραγτσί.

{https://x.com/araghchi/status/2047685407941296331}

Δύο πακιστανικές πηγές ωστόσο, που επικαλείται το Reuters, σημείωσαν πως ο Αραγτσί, θα πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες κατά τη διάρκεια σύντομης επίσκεψης στο Πακιστάν την Παρασκευή. Θα συζητήσει την ιρανική πλευρά στην πρόταση για συνομιλίες με ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Ουάσινγκτον, ανέφεραν οι πηγές.

Σε ετοιμότητα το Πακιστάν

Το Πακιστάν ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα. Η πακιστανική πρωτεύουσα είναι σε lockdown εδώ και μία εβδομάδα εν αναμονή των εξελίξεων για τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για την άφιξη αντιπροσώπων, περιλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την τελευταία στιγμή. «Μας έχουν πει πως οι συνομιλίες μπορεί να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε μέρα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Το Ισλαμαμπάντ σφραγίστηκε για πρώτη φορά για τις συναντήσεις των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στις 11 Απριλίου, που τελείωσαν χωρίς συμφωνία. Η πόλη άνοιξε και πάλι για λίγο, στη συνέχεια έκλεισε ξανά καθώς το Πακιστάν περιμένει να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Παραίτηση Γκαλιμπάφ

Την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται η είδηση της παραίτησης του Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω εσωτερικών διαφωνιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, οι αρχές του Ιράν επέπληξαν τον Γκαλιμπάφ επειδή προσπάθησε να συμπεριλάβει το πυρηνικό ζήτημα στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και έτσι αναγκάστηκε σε παραίτηση. Αντικαταστάτης του θα μπορούσε να είναι ο σκληροπυρηνικός Σαΐντ Τζαλίλι ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιδιώκει επίσης να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από Reuters/Mehr/BBC