Την δήλωση έκανε ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, δύο μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Στη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικό βρίσκεται η εθνική ομάδα του Ιράν, η οποία προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία την Δευτέρα (15/06).

Η αποστολή του Ιράν, παρά το γεγονός ότι θα δώσει και τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων επί Αμερικανικού εδάφους, έχει καταλύσει στο Μεξικό και θα μετακινείται στις ΗΠΑ για τις αναμετρήσεις.

«Η αποστολή της ομάδας θα μεταβεί στις ΗΠΑ με ναυλωμένη πτήση. Η ομάδα θα μετακινηθεί στο Λος Άντζελες μία ημέρα πριν από τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία και για τους δύο επόμενους αγώνες θα βρισκόμαστε εκεί δύο ημέρες πριν από τη σέντρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Αλαβί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Λόγω των τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες εξαιτίας του πολέμου, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιαμαλί, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους διοργανωτές.

«Εάν στα γήπεδα όπου αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας θα έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα», δήλωσε, ενώ αρμόδιοι για να αποκλιμακώσουν την κατάσταση θα είναι οι διοργανωτές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας σχετικά με τη συμμετοχή τους, οι παίκτες τελικά εξασφάλισαν τις βίζες τους, σε αντίθεση με μέρος του τεχνικού επιτελείου. Έφτασαν την Κυριακή (7/6) στη βάση προετοιμασίας τους στο Μεξικό, το οποίο συνδιοργανώνει το Μουντιάλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

{https://x.com/BiondiniCesar/status/2063687542327627823}

Το Ιράν αντιμετωπίζει μία σειρά από προβλήματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με πιο πρόσφατο την ανάκληση των εισιτηρίων των φιλάθλων του από τη διοργανώτρια αρχή.

Το Ιράν πρέπει να δώσει τα τρία πρώτα παιχνίδια του στις ΗΠΑ: στις 15 Ιουνίου απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, στις 21 Ιουνίου απέναντι στο Βέλγιο στην ίδια πόλη της Καλιφόρνιας και στις 26 Ιουνίου απέναντι στην Αίγυπτο στο Σιάτλ.