Νέα αναζωπύρωση στον πόλεμο με το Ιράν μετά την πτώση ελικοπτέρου των ΗΠΑ.

Μπορεί ο Τραμπ τις προηγούμενες ώρες να λειτουργούσε «πυροσβεστικά» και να… συγκράτησε τον Νετανιάχου να μην χτυπήσει την Τεχεράνη, ωστόσο, απόψε άναψε το «πράσινο φως» για χτύπημα στο Ιράν.

Αφορμή αποτέλεσε η συντριβή ελικοπτέρου Apache των Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο κατέπεσε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της συντριβής, ενώ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια περίπου δύο ώρες μετά το συμβάν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

{https://x.com/CENTCOM/article/2064290478091067601}

Ο Τραμπ με ανάρτησή του σημείωσε η παραπάνω ενέργεια των Ιρανών δεν θα μείνει αναπάντητη, σημειώνοντας: «Μόλις ενημερώθηκα από τον Σπουδαίο Στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Apache μας ενώ περιπολούσαν πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ενεπλάκησαν δύο πιλότοι, και οι δύο είναι ασφαλείς και αβλαβείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρ’ όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση».

Σύμφωνα με το Axios πηγή που γνωρίζει το περιστατικό είπε ότι υπήρξε μια δραματική έρευνα που διήρκεσε ώρες πριν βρεθεί το πλήρωμα.

Μάλιστα ένα μη επανδρωμένο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βρήκε το πλήρωμα στο νερό και πραγματοποίησε τη διάσωση κάτι που έγινε για πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή, ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη για μια τέτοια αποστολή, δήλωσε στο Axios ο εκπρόσωπος της CENTCOM, λοχαγός Τιμ Χόκινς.

Το drone, κατασκευασμένο από την Saronic, αποτελεί μέρος της Ομάδας Εργασίας 59 του 5ου Στόλου, η οποία χειρίζεται ναυτικά drones, μερικές φορές με τεχνητή νοημοσύνη, λέει ο Hawkins.