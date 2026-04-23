Περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην πρώτη κατηγορία για τη σημερινή κλήρωση (23/4).
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 15, 21, 22, 41, 44 και Τζόκερ το 1.
Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στις κληρώσεις του Τζόκερ, καθώς δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη ή τη δεύτερη κατηγορία. Ωστόσο, 17 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Έτσι, στην κλήρωση της Κυριακής (26/4), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 6,7 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)