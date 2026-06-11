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Στις 22:00 η κλήρωση του τζόκερ.

Νέα κλήρωση απόψε από το τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και λίγο αργότερα θα γίνει η κλήρωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

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