Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για πρόσφατους αποφοίτους, καθώς και για υποψηφίους με έως δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας

Η D-Marin, το δίκτυο επιλεγμένων premium μαρινών, εγκαινιάζει το Marin-Up, ένα νέο Διεθνές Πρόγραμμα Αποφοίτων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει, να αναπτύξει και να επιταχύνει την επαγγελματική εξέλιξη των μελλοντικών ηγετών του κλάδου των μαρινών. Το πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών απευθύνεται σε φιλόδοξους αποφοίτους που επιθυμούν να εξελίξουν γρήγορα την καριέρα τους. Προσφέρει μοναδική εμπειρία στο διεθνές δίκτυο των 28 μαρινών της D-Marin σε εννέα χώρες, συνδυάζοντας πρακτική εμπειρία, διεθνή κινητικότητα και δομημένη επαγγελματική ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία μελλοντικών ηγετών στον χώρο της ναυτιλίας.

Καθώς ο κλάδος των μαρίνων συνεχίζει να εξελίσσεται, η προσέλκυση μιας νέας γενιάς ταλαντούχων επαγγελματιών είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του μέλλοντός της. Το Marin-Up δημιουργήθηκε με στόχο να αναπτύξει τη νέα γενιά διευθυντών μαρίνων και επικεφαλής τμημάτων, δημιουργώντας παράλληλα μια ισχυρή δεξαμενή ταλέντων. Το πρόγραμμα δίνει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να γνωρίσουν κάθε πτυχή της δραστηριότητας της D-Marin, από την καθημερινή διαχείριση μαρίνων και λιμένων μέχρι την εμπειρία πελατών, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τα στρατηγικά έργα ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο φάσεις ανάπτυξης. Κατά τους πρώτους 12 μήνες οι απόφοιτοι συμμετέχουν στη φάση «Κατανόησης της Επιχείρησης», πραγματοποιώντας τοποθετήσεις στα τμήματα Εμπειρίας Πελατών, Λιμενικών Λειτουργιών, καθώς και σε μία υποστηρικτική λειτουργία που θα επιλέγεται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο. Κάθε τοποθέτηση θα προσφέρει στους συμμετέχοντες άμεση επαφή με τις λειτουργίες των μαρινών, την παροχή υπηρεσιών και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. Με την ολοκλήρωση κάθε τοποθέτησης, οι απόφοιτοι θα παρουσιάζουν τα συμπεράσματα, τις γνώσεις και τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε ανώτερα διοικητικά στελέχη.

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Οι τελευταίοι έξι μήνες του προγράμματος θα επικεντρωθούν στη διεύρυνση της στρατηγικής οπτικής των συμμετεχόντων, μέσα από τη συμμετοχή τους σε εταιρικά έργα και διατμηματικές πρωτοβουλίες. Οι απόφοιτοι θα συνεργάζονται απευθείας με ανώτερα διοικητικά στελέχη σε έργα που σχετίζονται με την επιχειρηματική ανάπτυξη, την αριστεία στην εμπειρία πελατών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη λειτουργική αποδοτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτούν ουσιαστική εικόνα για τις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της εταιρείας.

Ο Oliver Dörschuck, Διευθύνων Σύμβουλος της D-Marin, δήλωσε: «Καθώς η D-Marin συνεχίζει να αναπτύσσεται διεθνώς, η δημιουργία και η εξέλιξη των μελλοντικών ηγετών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία τόσο για εμάς όσο και για ολόκληρο τον κλάδο. Το Marin-Up αντανακλά τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας να επενδύουμε στους ανθρώπους, να δημιουργούμε ευκαιρίες για νέους επαγγελματίες και να διασφαλίζουμε ότι συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τις ικανότητες που θα υποστηρίξουν τη μελλοντική μας επιτυχία».

Η Christina Samoulada, Chief Human Resources Officer της D-Marin, δήλωσε: «Το Marin-Up αντανακλά την πεποίθησή μας ότι οι σπουδαίοι ηγέτες αναπτύσσονται μέσα από την εμπειρία, την περιέργεια και την επαφή με διαφορετικές οπτικές και αντιλήψεις. Ο κλάδος των μαρινών προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό εξυπηρέτησης πελατών, λειτουργικής διαχείρισης, φιλοξενίας, ναυτιλιακής τεχνογνωσίας και διοίκησης επιχειρήσεων, γεγονός που τον καθιστά μια ιδιαίτερα συναρπαστική επαγγελματική επιλογή για ταλαντούχους αποφοίτους.»

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Marin-Up θα οδηγεί σε μόνιμη θέση διοικητικής ευθύνης, ενισχύοντας τη δέσμευση της D-Marin να αναπτύσσει και να εξελίσσει τα στελέχη της μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για πρόσφατους αποφοίτους, καθώς και για υποψηφίους με έως δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση κάτοχοι πτυχίου Bachelor ή Master στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της φιλοξενίας, των ναυτιλιακών σπουδών, της μηχανικής, των χρηματοοικονομικών, του μάρκετινγκ, της επιχειρησιακής διαχείρισης, του ανθρώπινου δυναμικού, της βιωσιμότητας ή άλλων συναφών αντικειμένων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μίας επιπλέον ευρωπαϊκής γλώσσας. Η διεθνής εμπειρία, η συμμετοχή σε πρακτική άσκηση ή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, καθώς και η ανάληψη ηγετικών ρόλων σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες, θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Marin-Up είναι πλέον ανοιχτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

https://www.d-marin.com/en/graduate/.

Για την υποβολή αίτησης, επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .