Ένα 6χρονο αγοράκι τραυματίστηκε την ώρα που έπαιζε με τους φίλους του σε ιδιωτική μαρίνα στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Όπως έγινε γνωστό, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα όταν ο ανήλικος επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε στύλο ηλεκτροφωτισμού. Πιθανότατα, λόγω της φθοράς του, ο στύλος αποκολλήθηκε, πέφτοντας πάνω στον 6χρονο.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης κι από ‘κει κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Έρευνες για το συμβάν διεξάγονται από τις αρμόδιες Αρχές.