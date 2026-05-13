Με αφορμή το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, ο Ετεοκλής Παύλου θέλησε να στείλει το δικό του ηχηρό μήνυμα.

Ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Μαΐου, βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Με αφορμή τις εξελίξεις και τα όσα συνέβησαν στον Άγιο Δομίνικο με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, ο παρουσιαστής θέλησε να στείλει το δικό του ηχηρό μήνυμα.

Σημειώνεται ότι ο παίκτης του ριάλιτι υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό κάτω άκρο και σοβαρό τραυματισμό στο δεξί κατά τη διάρκεια που βρισκόταν στη θάλασσα, όταν τον χτύπησε τουριστικό σκάφος.

Από την πλευρά του, ο Ετεοκλής Παύλου, έχοντας υποστεί και ο ίδιος ακρωτηριασμό στο πόδι, θέλησε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τις κρίσιμες ημέρες που έδινε τη δική του μάχη.

Όπως αποκάλυψε, οι γιατροί ζήτησαν την άδεια της μητέρας του για να προχωρήσουν στην συγκεκριμένη επέμβαση.

Αναφερόμενος ωστόσο στον Σταύρο Φλώρο, ανέφερε αρχικά: «Ίσως κάποια στιγμή ο Σταύρος μπορεί να ακούσει αυτά που συζητάμε. Σταύρο τα έχεις καταφέρει. Το κατάλαβα από μία σου λέξη. Τα έχει καταφέρει και είσαι παλικάρι!».

Και συνέχισε: «Το λέω και συγκινούμε, και η δική μου οικογένεια έτσι ήταν. Αν δεν ήταν η οικογένεια η δική μου δεν θα ήμουν εδώ σήμερα… Είναι μία λεπτομέρεια πολύ σημαντική γιατί δεν είναι εύκολο όταν έρχεται ο γιατρός και λέει στη μάνα θέλουμε την άδειά σας... Δεν είναι εύκολο να πάρεις την απόφαση που πρέπει. Κανένας άνθρωπος και κανένα παιδί, κανένας γονιός δεν θέλει να συμβεί οτιδήποτε στη ζωή του».

Κλείνοντας ο Ετεοκλής Παύλου δήλωσε εμφανώς συγκινημένος: «Δεν υπάρχει καμία τεχνολογία σε προσθετικά μέλη η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί τη δύναμη ενός ανθρώπου που θέλει να ζήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο – έχω τη γνώση και την εμπειρία μετά από τόσα χρόνια – ό,τι και να προσπαθήσεις και να έχεις τη δυνατότητα να πάρεις η ψυχή και το πνεύμα ενός ανθρώπου που θέλει να ζήσει δεν κοστολογείται…».

