Το Υπερταμείο ανακοίνωσε ότι πέντε επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς. Η διαδικασία αφορά μία μακροχρόνια παραχώρηση που στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του τουριστικού λιμένα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδιαφέρον εκδήλωσαν, με αλφαβητική σειρά, τα επενδυτικά σχήματα ΤΕΚΑΛ Α.Ε., Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε., AVAX Group, Lamda Marinas και R.E.D.S. Α.Ε. Τα σχήματα που υπέβαλαν φακέλους θα αξιολογηθούν ως προς την πλήρωση των κριτηρίων προεπιλογής, προκειμένου όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να περάσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τουλάχιστον 35 έτη, με δυνατότητα παράτασης έως και 10 επιπλέον έτη. Το έργο βασίζεται σε Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (Master Plan) που έχει εκπονηθεί από το Υπερταμείο με ήπιους όρους δόμησης. Το σχέδιο εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα μετά από έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2023, ενώ η χωροθέτηση της μαρίνας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκαν και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα, στη μαρίνα επιτρέπονται χρήσεις τουρισμού και αναψυχής, καθώς και χερσαία αποθήκευση και συντήρηση σκαφών. Παράλληλα προβλέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, διαδρόμων περιπάτου και άθλησης, καθώς και χώρων πρασίνου με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την αύξηση της δυναμικότητας της μαρίνας σε 327 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους έως 40 μέτρων.