Η Μαρία Καρυστιανού απεικονίζεται στο βίντειο να κρατά ένα περιστέρι στα χέρια της μπροστά από το θέατρο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα της στις 21 Μαΐου.

Αυτό δείχνει το AI βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στα social media. Ο χώρος της ανακοίνωσης μάλλον θα γίνει στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη αν κρίνει κανείς από το background. Η Μαρία Καρυστιανού απεικονίζεται στο βίντειο να κρατά ένα περιστέρι στα χέρια της μπροστά από το θέατρο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Δρόμοι Παλιοί» σε στίχους Μανώλη Αναγνωστάκη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεία Μαργαρίτας Ζορμπαλά, η Μαρία Καρυστιανού αφήνει το περιστέρι, που κρατά ένα κλαδί ελιάς με το ράμφος του, να πετάξει μακριά.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», αναφέρει η λεζάντα του βίντεο.

Πέμπτη 21 Μαΐου στις 18:30, ξεκινάμε για την ελπίδα, το σύνθημα.

