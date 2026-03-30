Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ενέκρινε την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, αποφασίζοντας παράλληλα να μην συμμετάσχει στη διαδικασία, επιλογή που οδηγεί σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής του κάτω από το όριο της καταστατικής μειοψηφίας.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, το ποσοστό του Υπερταμείου αναμένεται να υποχωρήσει από περίπου 36% σε επίπεδα κάτω του 33%, γεγονός που σημαίνει ότι χάνει τη δυνατότητα άσκησης καταστατικής μειοψηφίας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της τράπεζας και ενίσχυσης της διασποράς των μετοχών, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος νέων ιδιωτών επενδυτών και θεσμικών κεφαλαίων.

Το Υπερταμείο εκτιμά ότι η CrediaBank έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση εξυγίανσης και μπορεί να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά, κάτι που, όπως σημειώνεται, αποτυπώνεται στο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την αύξηση κεφαλαίου, με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών ως cornerstone.

Η απόφαση μη συμμετοχής ερμηνεύεται από το Υπερταμείο ως κίνηση που επιτρέπει την ενίσχυση του free float και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται νέο μετοχολόγιο με μεγαλύτερη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως διευκρινίζεται, παρά τη μείωση του ποσοστού και την απώλεια της καταστατικής μειοψηφίας, το Υπερταμείο θα παραμείνει βασικός μέτοχος, διατηρώντας σημαντική συμμετοχή στην τράπεζα και προσδοκώντας μελλοντική υπεραξία από την αναπτυξιακή της πορεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Υπερταμείο ανέλαβε τη δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για περίοδο έξι μηνών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.