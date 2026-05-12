Ήδη η κυβέρνηση Στάρμερ μετρά τρεις παραιτήσεις υφυπουργών.

Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν μια επιστολή στήριξης στον Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι «δεν είναι ώρα για διαγωνισμό ηγεσίας».

Συνολικά, 103 υπέγραψαν μια δήλωση, και μέχρι στιγμής, ο αριθμός υπερβαίνει εκείνους που ζητούν την παραίτησή του αν και οι διοργανωτές λένε ότι οι φωνές αυξάνονται.

«Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια εξαιρετικά δύσκολη σειρά εκλογικών αποτελεσμάτων. Δείχνει ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη δουλειά για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος. Αυτή η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει σήμερα, με όλους μας να συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε την αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Δεν είναι ώρα για διαγωνισμό ηγεσίας» αναφέρει η επιστολή.

Αυτό σημαίνει ότι το στρατόπεδο υπέρ του Στάρμερ, υπερτερεί αριθμητικά του στρατοπέδου κατά του Βρετανού πρωθυπουργού αλλά οριακά.. Σύμφωνα με την καταμέτρηση της λίστας των Εργατικών, 88 βουλευτές των Εργατικών δήλωσαν ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να φύγει.

Παραιτήθηκε και τρίτη υφυπουργός

Ήδη οι υφυπουργοί Τζες Φίλιπς και Μιάτα Φανμπουλέχ παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του Στάρμερ. Η Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, υφυπουργός στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε επίσης πριν από λίγο την παραίτησή της.

«Περιμέναμε 14 χρόνια για να αναλάβουμε την εξουσία και να αλλάξουμε τις ζωές όσων εκπροσωπούμε. Τώρα είναι η ώρα για τολμηρή, ριζοσπαστική δράση», έγραψε η Ντέιβις-Τζόουνς στην επιστολή παραίτησής της προς την Στάρμερ, την οποία δημοσίευσε στο X.

«Σας ικετεύω να ενεργήσετε προς το συμφέρον της χώρας και να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή σας», πρόσθεσε.

