Η Metlen, το αλουμίνιο, το φυσικό αέριο και η κρίση στη Μέση Ανατολή, το ομολογιακό της Skyline, η Generali και η Ευρωκλινική, η DXG Property Holdings και η Αυστραλία και το τριήμερο συνέδριο του Υπερταμείου που θα κοστίζει 7.600 ευρώ την ώρα

Η Metlen και η κρίση στη Μέση Ανατολή

Η Metlen εμφανίζεται πλήρως θωρακισμένη απέναντι στη διεθνή ενεργειακή και γεωπολιτική αστάθεια που έχει πυροδοτήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών. Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων, η εισηγμένη έχει κινηθεί προνοητικά, εξασφαλίζοντας πλήρη αντιστάθμιση (hedging) για την παραγωγή αλουμινίου και αλουμίνας για τα έτη 2026 και 2027, ενώ ήδη επεκτείνει τη στρατηγική αυτή και για το 2028, αξιοποιώντας τα τρέχοντα ελκυστικά επίπεδα τιμών. Η επιλογή αυτή περιορίζει σημαντικά την έκθεσή της στις μεταβολές της αγοράς και ενισχύει την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επωφελείται από την άνοδο των premiums αλουμινίου για το 2026 — δηλαδή του επιπλέον κόστους πάνω από την τιμή του LME για φυσική παράδοση — τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μη αντισταθμισμένα, δημιουργώντας πρόσθετο περιθώριο κερδοφορίας. Παράλληλα, τα έσοδα από την αλουμίνα διατηρούν άμεση σύνδεση με τις τιμές του αλουμινίου στο LME, επιτρέποντας στη Metlen να κεφαλαιοποιεί το ισχυρό ανοδικό momentum της αγοράς μετάλλων. Στο μέτωπο του κόστους, η εικόνα παραμένει εξίσου ευνοϊκή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών σε φυσικό αέριο για το 2026 έχει επίσης αντισταθμιστεί σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών, ενισχύοντας τα περιθώρια στον κλάδο μετάλλων. Την ίδια ώρα, οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου λειτουργούν υποστηρικτικά για τον ενεργειακό τομέα της εταιρείας, ιδίως στις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική ανθεκτικότητα της Metlen.

Νέο ομολογιακό από την Skyline

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Λειβαδιάς Μ.Α.Ε. ενέκρινε την παροχή εταιρικών εγγυήσεων και την εγγραφή εμπράγματων ασφαλειών επί ακινήτων της, στο πλαίσιο ενδοομιλικής χρηματοδοτικής συναλλαγής που αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τη μητρική Skyline Ακίνητα ΑΕ Η απόφαση συνδέεται με την έκδοση ομολογιακού δανείου από τη Skyline, συνολικού ύψους έως 156 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Λειβαδιάς αναλαμβάνει ρόλο εγγυήτριας, παρέχοντας παράλληλα εξασφαλίσεις μέσω υποθηκών επί στοιχείων του ενεργητικού της. Η κίνηση αυτή ενισχύει την πιστοληπτική βάση και τη συνολική χρηματοδοτική διάρθρωση του δανείου της Skyline, εντασσόμενη στο πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση της Skyline, υπενθυμίζεται πως από τον Δεκέμβριο του 2024 το 65% ανήκει στην P&E Investments, επενδυτική εταιρεία υπό τον έλεγχο της Dimand και της Premia Properties, ενώ το υπόλοιπο 35% κατέχει η Alpha Group Investments Ltd, εταιρεία του ομίλου της Alpha Bank.

Η Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ

Σε εκτεταμένη κεφαλαιακή και καταστατική αναδιάρθρωση προχώρησε η Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ, στον απόηχο της μεταβίβασης των δραστηριοτήτων της Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο στον όμιλο Alshaya Group. Σύμφωνα με τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, αρχικά έγινε άρση των περιορισμών στη μεταβίβαση μετοχών, οι οποίες κατέστησαν πλέον κοινές ονομαστικές. Παράλληλα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Απριλίου 2026 ενέκρινε τον συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών ύψους 36,2 εκατ. ευρώ, μέσω ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Η διαδικασία συνοδεύτηκε από την ακύρωση 362.000 μετοχών, οδηγώντας το μετοχικό κεφάλαιο στο επίπεδο των 30.000 ευρώ. Ακολούθησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 100 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,03 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 50.300 μετοχές.

Η Generali και η Ευρωκλινική

Η Generali Hellas ανέλαβε ρόλο εγγυήτριας για τις υποχρεώσεις της θυγατρικής της Ευρωκλινικής Αθηνών, διασφαλίζοντας την υλοποίηση συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχει συνάψει η κλινική με την Πειραιώς Leasing. Οι συμφωνίες αφορούν την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικής αξίας άνω των 4,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Μέσω του leasing, η Ευρωκλινική Αθηνών αποκτά άμεσα τον εξοπλισμό και αποπληρώνει το κόστος σταδιακά, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της δυνατότητα χωρίς άμεση εκταμίευση σημαντικών κεφαλαίων. Η εγγύηση της Generali Hellas ύψους 1,6 εκατ. ευρώ θα καλύψει μέρος των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις.

Η DXG Property Holdings

Την προσοχή μας τράβηξε η σύσταση μιας νέας εταιρείας στον κλάδο της αγοράς και διαχείρισης ακινήτων. Πρόκειται για την DXG Property Holdings Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη σύστασή της. Μοναδικός εταίρος εμφανίζεται η αλλοδαπή εταιρεία DXG Property Holdings PTY LTD, με έδρα τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων. Αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας αποτελεί η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, καθώς και η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Αναζητήσαμε στο μητρώο εταιρειών της Μελβούρνης τους ιδιοκτήτες της DXG Property Holdings PTY LTD, αλλά δεν κατορθώσαμε να τους βρούμε. Τους ξέρει σίγουρα η δικηγόρος Μισέλ Κιοσόγλου που έχει αναλάβει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το IFSWF Annual Meeting

Διεθνή διαγωνιστική διαδικασία προκήρυξε το Υπερταμείο για την ανάθεση του έργου σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης της ετήσιας συνόδου του International Forum of Sovereign Wealth Funds για το 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου. Το International Forum of Sovereign Wealth Funds αποτελεί μια εθελοντική ένωση παγκόσμιων κρατικών επενδυτικών ταμείων, με στόχο τη συνεργασία μεταξύ των μελών της και την ενίσχυση της διεθνούς κοινότητας μέσω διαλόγου, έρευνας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης. Σύμφωνα με την πρόσκληση , το έργο αφορά την πλήρη επιχειρησιακή διαχείριση μιας διεθνούς διοργάνωσης υψηλού επιπέδου, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει επικεφαλής δημόσιων επενδυτικών ταμείων από όλο τον κόσμο. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τον συνολικό σχεδιασμό της διοργάνωσης, τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και προμηθευτών, καθώς και την υλοποίηση επιμέρους δράσεων, από την προετοιμασία μέχρι και την απολογιστική έκθεση μετά την ολοκλήρωση της συνόδου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση σύνθετων λειτουργιών, όπως η φιλοξενία υψηλόβαθμων προσκεκλημένων, η οργάνωση παράλληλων πολιτιστικών δράσεων και η εξασφάλιση τεχνικής και επιχειρησιακής αρτιότητας της εκδήλωσης. Ως εδώ καλά. Αυτό που τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της διοργάνωσης. Σύμφωνα με το Υπερταμείο το budget ανέρχεται έως τα 500.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ποσό έως 50.000 ευρώ για απρόβλεπτες ανάγκες, κατόπιν έγκρισης. Δηλαδή το συνολικό κόστος για ένα τριήμερο συνέδριο μεταφράζεται σε περίπου 7.600 ευρώ ανά ώρα. Οι υπηρεσίες που θα καλύψει ο ανάδοχος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενοικίαση χώρου, την τεχνική και οπτικοακουστική υποστήριξη, τη διαχείριση συμμετεχόντων, την ασφάλεια της εκδήλωσης, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την εγγραφή και ενημέρωση των συνέδρων. Με αυτές τις απολαβές είμαστε σίγουροι πως οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλουν προτάσεις έως τις 12 Μαΐου 2026 θα είναι πολλοί.