Το deal Ευρώπη Holdings - CrediaBank, οι νέοι μετοχικοί συσχετισμοί, η εσωτερική αξία και το Υπερταμείο, η METKA, η Briq Corfu Investments και η νέα επένδυση του Τσατσαρωνάκη

Το deal Ευρώπη Holdings - CrediaBank

Η απόκτηση της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank μέσω ανταλλαγής μετοχών θεωρούμε πως δεν ανακοινώθηκε τυχαία ανήμερα της ονομαστικής εορτής της Ελένης Βρεττού, Διευθύνουσας Σύμβουλου της CrediaBank και του Ντίνου Κόκκαλη αντιπρόεδρου της Intracom Holdings και μέλους ΔΣ της Ευρώπη Holdings. Είναι ένα deal που ευνοεί όλες τις πλευρές: η CrediaBank αποκτά ασφαλιστικό βραχίονα και ενισχύει το μοντέλο bancassurance, ενώ η πλευρά Κόκκαλη κλειδώνει υπεραξίες και μετατρέπει τη συμμετοχή της στην Ευρώπη Holdings σε στρατηγική θέση μέσα σε μια τράπεζα που φιλοδοξεί να γίνει ο «πέμπτος πόλος» στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στην ουσία της συναλλαγής, η συμφωνία βασίζεται σε σχέση ανταλλαγής 1,446 νέων μετοχών CrediaBank για κάθε μετοχή της Ευρώπη Holdings, ενώ η αναλογία έχει ήδη υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη και την έκδοση επιπλέον 3,42 εκατ. μετοχών μέσω του προγράμματος μακροπρόθεσμων κινήτρων (LTIP). Έτσι, το σύνολο των μετοχών της Ευρώπη που συμμετέχουν στην ανταλλαγή ανέρχεται σε περίπου 146,77 εκατ. μετοχές, οδηγώντας στην έκδοση περίπου 212,23 εκατ. νέων μετοχών της CrediaBank. Με δεδομένο ότι η CrediaBank διαθέτει σήμερα περίπου 1,99 δισ. μετοχές, το νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο μετά τη συγχώνευση αναμένεται να φθάσει τα 2,205 δισ. μετοχές. Το στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η νέα μετοχική εικόνα που διαμορφώνεται. Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό σχήμα διαμορφώνεται ουσιαστικά σε τέσσερις πυλώνες: ο πρώτος είναι η Thrivest των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου με ποσοστό κοντά στο 36,81% (από 40,73% σήμερα), ο δεύτερος το Δημόσιο μέσω του Υπερταμείου με 26,53% (από 29,36% σήμερα), ο τρίτος οι παλαιοί ιδιώτες μέτοχοι της CrediaBank με 27,03%, και ο τέταρτος οι νέοι μέτοχοι που προέρχονται από την Ευρώπη Holdings με συνολικό ποσοστό 9,62%. Η Intracom Holdings, συμφερόντων της οικογένειας Κόκκαλη, αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο μέτοχο που προέρχεται από την Ευρώπη Holdings, αποκτώντας περίπου 84,9 εκατ. νέες μετοχές της CrediaBank, ποσοστό 3,85% στο νέο σχήμα. Παράλληλα, η KNL Investment του Νίκου Μακρόπουλου αποκτά 1,29%, η Green Hydepark Investments του Γιώργου Μουνδρέα 0,87%, ο Νικόλαος Κατσιμπέρης 0,51%, ενώ η ελεύθερη διασπορά και οι δικαιούχοι LTIP θα κατέχουν περίπου 3,10%.

Το ROCE και η επιστροφή κεφαλαίου

Ταυτόχρονα, η συμφωνία συνοδεύεται και από σημαντική επιστροφή κεφαλαίου πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Συνολικά θα διανεμηθούν περίπου 45,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο η Intracom Holdings αναμένεται να εισπράξει περίπου 18,2 εκατ. ευρώ, καθώς διατηρεί ποσοστό 40% στην Ευρώπη Holdings. Η KNL Investment θα λάβει περίπου 6,1 εκατ. ευρώ, η Green Hydepark περίπου 4,1 εκατ. ευρώ και ο Νικόλαος Κατσιμπέρης περίπου 2,4 εκατ. ευρώ. Παρά το σημαντικό μέγεθος της διανομής, η επιστροφή κεφαλαίου δεν επηρεάζει την επενδυτική εικόνα της Ευρώπη Holdings, καθώς ο όμιλος εμφανίζει ήδη υψηλή αποδοτικότητα κεφαλαίων. Με βάση τα στοιχεία της χρήσης 2025, τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 205,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROCE) περίπου 5,1%. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιστροφή κεφαλαίου λειτουργεί περισσότερο ως «αξιοποίηση» πλεονάζοντος κεφαλαίου και όχι ως αποδυνάμωση της εταιρείας.

Η εσωτερική αξία της Ευρώπη Holdings

Ωστόσο, το ενδιαφέρον της αγοράς δεν περιορίζεται μόνο στο μετοχικό σκέλος της συναλλαγής. Το βασικό ερώτημα αφορά πλέον την αποτίμηση της Ευρώπη Holdings και το κατά πόσο αυτή αντανακλά την πραγματική αξία του ομίλου. Με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 293 εκατ. ευρώ και αφαιρώντας την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου ύψους 45,5 εκατ. ευρώ, η καθαρή αξία που παραμένει στην Ευρώπη Holdings διαμορφώνεται περίπου στα 247,7 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η CrediaBank προχωρά στην έκδοση περίπου 212,2 εκατ. νέων μετοχών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι οποίες με βάση τα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης αντιστοιχούν σε αξία περίπου 266 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, το premium της συναλλαγής περιορίζεται περίπου στα 18 εκατ. ευρώ, ή περίπου 7%.

Η εικόνα αυτή οδηγεί μέρος της αγοράς στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη Holdings αποτιμάται κυρίως ως συνδυασμός ασφαλιστικής εταιρείας, δραστηριοτήτων μεσιτείας και χαρτοφυλακίου ακινήτων, χωρίς να ενσωματώνονται πλήρως οι δυνητικές συνέργειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη συγχώνευση. Με βάση μία προσέγγιση sum-of-the-parts, η οποία περιλαμβάνει την ασφαλιστική δραστηριότητα, τη μεσιτεία, τα ακίνητα και την επενδυτική αξία του ομίλου, η εσωτερική αξία της Ευρώπη Holdings θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην περιοχή των 320–360 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 2,18–2,45 ευρώ ανά μετοχή πριν από την επιστροφή κεφαλαίου. Ακόμη και μετά την αφαίρεση των 0,31 ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθούν στους μετόχους, η αποτίμηση παραμένει υψηλότερη από την αξία που ενσωματώνει η συμφωνία. Οι διοικήσεις, ωστόσο, της Ευρώπη Holdings και της CrediaBank φαίνεται να προσεγγίζουν τη συναλλαγή με εντελώς διαφορετικούς όρους. Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει ότι η Ευρώπη θα επιτύχει κέρδη προ φόρων περίπου 20 εκατ. ευρώ το 2026 και περίπου 45 εκατ. ευρώ το 2028, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών που αναμένεται να προκύψουν από την ενσωμάτωση της ασφαλιστικής δραστηριότητας στο οικοσύστημα της CrediaBank και την ανάπτυξη του bancassurance. Στην πράξη, οι δύο πλευρές αποτιμούν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ασφαλιστικού βραχίονα εντός της τράπεζας, με αξιοποίηση του δικτύου καταστημάτων, ανάπτυξη cross-selling ασφαλιστικών προϊόντων, ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η CrediaBank εκτιμά αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 8% έως το 2028, παρά το γεγονός ότι οι μέτοχοι της Ευρώπη θα αποκτήσουν περίπου το 9,6% της νέας τράπεζας μετά τη συγχώνευση. Εφόσον το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, η αποτίμηση μεταβάλλεται ουσιαστικά. Με κέρδη προ φόρων 20 εκατ. ευρώ, η συναλλαγή πραγματοποιείται περίπου στις 12 φορές τα κέρδη, ενώ με βάση τον στόχο των 45 εκατ. ευρώ το 2028, ο πολλαπλασιαστής υποχωρεί περίπου στις 5,5 φορές. Για τον ασφαλιστικό κλάδο και ιδιαίτερα για μία ασφαλιστική πλατφόρμα που αποκτά πρόσβαση σε τραπεζικό δίκτυο, οι αποτιμήσεις αυτές θεωρούνται ελκυστικές. Παράλληλα, η CrediaBank προβλέπει διψήφια απόδοση επένδυσης, καθώς και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης. Αν – λέμε αν- οι προβλέψεις για 45 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων το 2028 επαληθευθούν, τότε η εσωτερική αξία της Ευρώπη Holdings θα μπορούσε να κινηθεί σημαντικά υψηλότερα, πιθανόν στην περιοχή των 400 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου σε 2,73 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 2,42 ευρώ ανά μετοχή μετά την επιστροφή κεφαλαίου.

Από το 36,16% στο 26,53%

Αυτό που δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο είναι η ταχεία υποχώρηση της μετοχικής παρουσίας του Υπερταμείου στην CrediaBank. Μέσα σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερών, η συμμετοχή του έχει μειωθεί αθροιστικά κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, στην οποία το Υπερταμείο δεν συμμετείχε, το ποσοστό του περιορίστηκε τον Μάρτιο από περίπου 36,16% σε 29,36%. Πλέον, μετά και την απόκτηση της Ευρώπη Holdings, η συμμετοχή του υποχωρεί στο 26,53%. Παράλληλα, δεν μπορούμε να μην υπενθυμίσουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), επένδυσε συνολικά περίπου 952 εκατ. ευρώ σε τρεις διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της πρώην Attica Bank, νυν CrediaBank, αποκτώντας συνολικά 585 εκατ. μετοχές με μέση τιμή κτήσης κοντά στα 1,60 ευρώ ανά μετοχή. Στο ποσό αυτό δεν συνυπολογίζεται η πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση από τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC), ύψους 239 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ήδη επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά. Με τα σημερινά δεδομένα (συμμετοχή του Υπερταμείου στο 26,53%), προκειμένου το Δημόσιο να ανακτήσει πλήρως τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί, συμπεριλαμβανομένης και της επιβάρυνσης από το DTC, η μετοχή της CrediaBank θα πρέπει να κινηθεί στην περιοχή των 2,30 ευρώ ανά μετοχή.

Το IPO της METKA

Στο επίκεντρο της επόμενης αναπτυξιακής φάσης της Metlen βρίσκεται η προετοιμασία για πιθανή αυτόνομη εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο, καθώς ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις υποδομές, τις παραχωρήσεις και νέους τομείς δραστηριότητας. Από το βήμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, αποκάλυψε χθες ότι η ΜΕΤΚΑ προετοιμάζεται για το επόμενο αναπτυξιακό της βήμα, το οποίο περιλαμβάνει ενδεχόμενη αυτόνομη χρηματιστηριακή πορεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το IPO θα επιτρέψει στη ΜΕΚΤΚΑ να αποκτήσει μεγαλύτερη επιχειρησιακή αυτονομία και πρόσβαση σε νέα κεφάλαια, στηρίζοντας την επέκταση στις παραχωρήσεις αλλά και σε νέες δραστηριότητες που, όπως ανέφερε, αναμένεται να «εκπλήξουν την αγορά».

Η διοίκηση της Metlen εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις επιδόσεις της κατασκευαστικής δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι η ΜΕΤΚΑ θα εμφανίσει κύκλο εργασιών της τάξης του 1 δισ. ευρώ το 2026, διατηρώντας παράλληλα μηδενικό καθαρό δανεισμό, στοιχείο που ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της ενόψει μιας πιθανής εισαγωγής. Οι προοπτικές ενισχύονται από τη σημαντική επέκταση του χαρτοφυλακίου έργων του ομίλου. Η Metlen υλοποιεί σήμερα 87 εργοταξιακά projects σε 11 χώρες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υποδομών που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά έργα, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, δίκτυα και data centers, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη βαρύτητα του κατασκευαστικού σκέλους στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης.

Η Briq Corfu Investments

Στη σύσταση νέας μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Briq Corfu Investments Μονοπρόσωπη ΑΕ προχώρησε η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, επεκτείνοντας την παρουσία της στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων και της τουριστικής ανάπτυξης και στην αγορά της Κέρκυρας. Σύμφωνα με το καταστατικό της Briq Corfu Investments, βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών εταιρειών επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητα, ενώ παράλληλα προβλέπεται δραστηριοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων που περιλαμβάνει ξενοδοχειακές υπηρεσίες, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, λειτουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης, καθώς και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Η διοίκηση της νέας εταιρείας ανατέθηκε σε τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Άννα Αποστολίδου, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν επίσης οι Απόστολος Γεωργαντζής, Εμμανουήλ Ανδρικάκης και Φωτεινή Κατσικαβέλα.

H Μαρούσι Plaza

Βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 η Μαρούσι Plaza Επενδυτικά Ακίνητα, εταιρεία συνδεδεμένη με την Dromeus Capital Group. Η εταιρεία διαθέτει δύο βασικά ακίνητα στο Μαρούσι, συγκεκριμένα κτίριο γραφείων και καταστημάτων με υπόγειο χώρο στάθμευσης 550 θέσεων επί των οδών Γρανικού και Φραγκοκλησιάς 3Α, καθώς και πενταώροφη πολυκατοικία στη Φραγκοκλησιάς 3. Ο κύκλος εργασιών της Μαρούσι Plaza διαμορφώθηκε το 2025 στα 4,05 εκατ. ευρώ, έναντι 4,01 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,9%, καθώς τα έσοδα από μισθώσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες και τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, το κόστος υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 0,6%, στα 784 χιλ. ευρώ, με αποτέλεσμα το μικτό κέρδος να ενισχυθεί στα 3,27 εκατ. ευρώ από 3,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Καθοριστική για τη φετινή εικόνα των αποτελεσμάτων αποδείχθηκε η αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία. Τα σχετικά κέρδη ανήλθαν στα 9,99 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 64,8 χιλ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο άνω του 15.300%. Η εξέλιξη αυτή μεταφράστηκε σε ισχυρή ενίσχυση των λειτουργικών επιδόσεων, με τα κέρδη εκμετάλλευσης να διαμορφώνονται στα 12,59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 373% σε σχέση με τα 2,66 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 11,24 εκατ. ευρώ από 978 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 1.049%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 8,7 εκατ. ευρώ έναντι 646 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο περίπου 1.247%. Η ανατίμηση του χαρτοφυλακίου αποτυπώθηκε και στον ισολογισμό της εταιρείας. Η αξία των επενδυτικών ακινήτων αυξήθηκε κατά 19,9%, στα 60,2 εκατ. ευρώ από 50,2 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 29,6%, φθάνοντας τα 69,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 54,8%, στα 24,58 εκατ. ευρώ από 15,88 εκατ. ευρώ το 2024, με τα κέρδη εις νέον να διαμορφώνονται στα 20,95 εκατ. ευρώ έναντι 12,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Βελτιωμένη εμφανίζεται και η εικόνα ρευστότητας, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά 63,9%, στα 4,82 εκατ. ευρώ από 2,94 εκατ. ευρώ, προσδίδοντας μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία στην εταιρεία. Ωστόσο, ο δανεισμός παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 17,8%, στα 31,17 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στο 1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,4%. Συνολικά, οι δανειακές υποχρεώσεις ξεπέρασαν τα 32 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της χρηματοδοτικής της βάσης, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα και σε νέο ενδοομιλικό δανεισμό ύψους 6,5 εκατ. ευρώ από τη μητρική Greco Squared Holdings SARL.

Το Μάννα

Η κρητική αρτοποιία Το Μάννα – Ν. Τσατσαρωνάκης εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο, εξασφαλίζοντας κρατική ενίσχυση ύψους 1,19 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της μονάδας στην Κίσσαμο Χανίων. Το επενδυτικό αφορά στη συνολική αναδιοργάνωση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής παξιμαδιών της εταιρείας στην περιοχή Πλάτανος Κισσάμου. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του αναπτυξιακού νόμου, η επένδυση χαρακτηρίζεται ως «θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας», προβλέποντας ουσιαστικό επανασχεδιασμό της παραγωγικής γραμμής με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την περαιτέρω τυποποίηση των προϊόντων. Η συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε 1,71 εκατ. ευρώ, με το σύνολο του ποσού να κρίνεται επιλέξιμο προς ενίσχυση. Η ένταση της ενίσχυσης διαμορφώθηκε στο 70%, συνδυάζοντας το βασικό ποσοστό περιφερειακής στήριξης με την πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εταιρεία επέλεξε ως αποκλειστικό εργαλείο στήριξης τη φορολογική απαλλαγή.