Το «πράσινο φως» για την έναρξη διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την αξιοποίηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα αεροδρόμια, τα οποία σήμερα τελούν υπό τη διαχείριση της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, θα παραχωρηθούν μέσω σύμβασης διάρκειας περίπου 40 ετών. Η διαδικασία του διαγωνισμού εκκινεί άμεσα και θα εξελιχθεί σε δύο διακριτές φάσεις: αρχικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από επενδυτικά σχήματα και στη συνέχεια με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από όσους προεπιλεγούν.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη φάση έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου 2026, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους επενδυτές συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για την κατάθεση των φακέλων συμμετοχής.

Η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μοχλός για την αναβάθμιση των υποδομών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους, ενώ παράλληλα αναμένεται να ενισχύσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασυνδεσιμότητα της χώρας.

Τα αεροδρόμια που εντάσσονται στο ενιαίο σύνολο αξιοποίησης (cluster) είναι της Αλεξανδρούπολης, του Αράξου, της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, των Ιωαννίνων, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Λήμνου, της Μήλου, της Νάξου, της Νέας Αγχιάλου, της Πάρου, της Σητείας, της Σκύρου, της Σύρου και της Χίου.

Για την υποστήριξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, το Υπερταμείο έχει ορίσει ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., ενώ τεχνικός και κυκλοφοριακός σύμβουλος είναι το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.. Σε επίπεδο νομικής υποστήριξης, συμμετέχουν η Your Legal Partners και η ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχουν αναλάβει τη συμβουλευτική κάλυψη τόσο της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και της συναλλαγής.