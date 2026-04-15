Σοβαρός κίνδυνος γενικευμένης έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών διαφαίνεται στην Ευρώπη, με αναλυτές και φορείς της αεροπορικής βιομηχανίας να προειδοποιούν ότι, εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, οι αερομεταφορές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με μαζικές ακυρώσεις πτήσεων ήδη από τον Μάιο και τον Ιούνιο, στην κορύφωση της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς ενέργειας, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε «συστημική κρίση» μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές jet fuel από τα διυλιστήρια του Κόλπου. Πάνω από το 60% των αεροπορικών καυσίμων της ευρωπαϊκής αγοράς προέρχεται από την περιοχή, ενώ σημαντικό μέρος αυτών μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Η ανησυχία εντείνεται μετά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, σε μια προσπάθεια αύξησης της πίεσης προς την Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έχει περιορίσει περαιτέρω τη ροή πετρελαίου και καυσίμων από την περιοχή, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και εκτινάσσοντας το κόστος των αεροπορικών καυσίμων.

Σε επιστολή του προς τον Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe) προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πλέον μόλις τρεις εβδομάδες από το ενδεχόμενο σοβαρών ελλείψεων, εφόσον δεν αποκατασταθεί σύντομα η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ο οργανισμός ζητεί άμεση παρακολούθηση και συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτροπή κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι πιέσεις ήδη γίνονται αισθητές στον κλάδο των αερομεταφορών. Μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να περιορίζουν χωρητικότητα, να αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων και να προειδοποιούν για περαιτέρω περικοπές πτήσεων αν η κατάσταση επιμείνει. Η Ryanair, η SAS, η Wizz Air και η Virgin Atlantic συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει αναπροσαρμογές στα επιχειρησιακά τους πλάνα λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της αβεβαιότητας στον εφοδιασμό.

Παράλληλα, στελέχη της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι ακόμη και αν αποκατασταθεί άμεσα η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθούν μήνες για την πλήρη ομαλοποίηση της αγοράς, καθώς η διαταραχή έχει ήδη επηρεάσει τη διυλιστική και μεταφορική αλυσίδα στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή απειλεί να πλήξει σοβαρά τον ευρωπαϊκό τουρισμό και τις οικονομίες που βασίζονται στην καλοκαιρινή ταξιδιωτική κίνηση, σε μια περίοδο όπου ο αεροπορικός κλάδος ανέμενε περαιτέρω ανάπτυξη της επιβατικής ζήτησης για το 2026.