Οι διεθνείς αγορές εισήλθαν στο 2026 με ισχυρές επιδόσεις, υψηλές αποτιμήσεις και σχετικά ήπιες συνθήκες χρηματοδότησης, όμως το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έρχεται πλέον να δοκιμάσει αυτή την εύθραυστη ισορροπία. Παρά το γεγονός ότι οι αγορές μέχρι στιγμής απορροφούν το σοκ με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν αυξημένοι, σύμφωνα με ανάλυση του Τομπίας Άντριαν, συμβούλου χρηματοπιστωτικής πολιτικής και διευθυντή του Τμήματος Νομισματικών και Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ.

Όπως σημείωσε σήμερα το στέλεχος του ΔΝΤ, η πρώτη αντίδραση των αγορών υπήρξε άμεση: οι μετοχές υποχώρησαν, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν και η μεταβλητότητα ενισχύθηκε σε όλες τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και στην αναζωπύρωση των πληθωριστικών ανησυχιών. Ωστόσο, η προσαρμογή αυτή πραγματοποιήθηκε με σχετικά ομαλό τρόπο, χωρίς ενδείξεις σοβαρής έλλειψης ρευστότητας ή προβλημάτων χρηματοδότησης για τράπεζες και επενδυτές.

Παρά τη μέχρι στιγμής ψύχραιμη αντίδραση, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ανθεκτικότητα των αγορών δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη απουσίας κινδύνου. Όπως σημειώνεται, η σημερινή σταθερότητα αντανακλά κυρίως τις διακυμάνσεις στην ένταση της σύγκρουσης, τις θεσμικές βελτιώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την απουσία ενός ακόμη πιο σοβαρού αρνητικού σεναρίου που θα μπορούσε να προκαλέσει παρατεταμένες ρευστοποιήσεις.

Ο βασικότερος μηχανισμός μέσω του οποίου η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές είναι οι πληθωριστικές προσδοκίες. Η άνοδος στις τιμές της ενέργειας έχει οδηγήσει υψηλότερα τόσο τις αποδόσεις των ομολόγων όσο και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες. Την ίδια στιγμή, οι καμπύλες αποδόσεων έχουν αρχίσει να «επιπεδώνονται», υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές ανησυχούν πλέον όχι μόνο για τον πληθωρισμό αλλά και για τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει περαιτέρω το έργο των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ της ανάγκης διατήρησης της νομισματικής αυστηρότητας για την καταπολέμηση του πληθωρισμού και του κινδύνου επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας όσο η σύγκρουση παρατείνεται.

Παράλληλα, η άνοδος των αποδόσεων επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που σχετίζονται με το δημόσιο χρέος, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες οικονομίες που εισέρχονται σε αυτή την κρίση με ήδη υψηλά επίπεδα δανεισμού και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται ακόμη πιο ευάλωτες, καθώς η εξάρτησή τους από εξωτερική χρηματοδότηση και οι ευμετάβλητες επενδυτικές ροές τις καθιστούν περισσότερο εκτεθειμένες σε ξαφνικές μεταβολές του επενδυτικού κλίματος.

Κατά τον Τομπίας Άντριαν ειδική ανησυχία προκαλεί και ο μη τραπεζικός χρηματοπιστωτικός τομέας, όπου η αυξημένη μόχλευση, η υψηλή συγκέντρωση στις αγορές μετοχών και τα ιστορικά χαμηλά πιστωτικά περιθώρια ενδέχεται να λειτουργήσουν ως μηχανισμοί ενίσχυσης της αστάθειας σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης των συνθηκών. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ιδιαίτερα ο τομέας του private credit, ο οποίος έχει αναπτυχθεί ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, αλλά συνοδεύεται από περιορισμένη διαφάνεια, αμφισβητούμενες πρακτικές αποτίμησης και αυξανόμενα ποσοστά αθετήσεων.

Σε επίπεδο πολιτικής, τα περιθώρια αντίδρασης εμφανίζονται άνισα. Η δημοσιονομική πολιτική περιορίζεται από το υψηλό χρέος και τα επίμονα ελλείμματα, ενώ αντίθετα οι αρχές χρηματοπιστωτικής σταθερότητας διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία, χάρη σε ισχυρότερα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων, βελτιωμένα πλαίσια εποπτείας και μεγαλύτερη δυνατότητα παροχής ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες εφόσον απαιτηθεί.

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η απουσία άμεσης κρίσης δεν σημαίνει απουσία κινδύνου. Οι σημερινές υψηλές αποτιμήσεις, τα ισχυρά κίνητρα ανάληψης ρίσκου και οι πολλαπλοί μηχανισμοί μετάδοσης σημαίνουν ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί.

Όπως τονίζεται στην ανάλυση, το ζητούμενο για τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες δεν είναι να προβλέψουν το επόμενο σοκ, αλλά να διασφαλίσουν ότι το σύστημα θα είναι επαρκώς θωρακισμένο ώστε να το απορροφήσει χωρίς να το μετατρέψει σε ευρύτερη χρηματοπιστωτική κρίση.