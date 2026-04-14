Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και κρίσιμων πρώτων υλών, προκαλώντας νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προειδοποίησε από την Ουάσιγκτον ότι η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας το επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες πιέσεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Μιλώντας στο Φόρουμ Παγκόσμιας Οικονομίας του Semafor, στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και κρίσιμων πρώτων υλών, προκαλώντας νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές.

Όπως ανέφερε, οι συνέπειες της κρίσης είναι ήδη ορατές, με τις προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία να αναθεωρούνται προς χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό. Τόνισε, ωστόσο, ότι το τελικό μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κρίσης, σημειώνοντας πως ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο θα απαιτηθεί χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλότητας στις ενεργειακές ροές.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή απάντηση, ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι τα κράτη-μέλη προσανατολίζονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και τη διατήρηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, την άρση εσωτερικών εμποδίων και την αποτελεσματικότερη διοχέτευση αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, οι μεταρρυθμίσεις και η ψηφιοποίηση του κράτους έχουν ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας και συμβάλλουν στη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Όπως τόνισε, η εμπειρία των προηγούμενων ετών κατέδειξε το υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος των καθυστερήσεων στις μεταρρυθμίσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι διατλαντικές σχέσεις διατηρούν τον στρατηγικό τους χαρακτήρα, εκτιμώντας πως η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνει κρίσιμη στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας, ενώ προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών ενεργειακών τιμών θα μπορούσε να εντείνει τις πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.