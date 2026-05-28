Σε αναζήτηση διοργανωτή εκδηλώσεων η βασιλική οικογένεια.

Μία αναπάντεχη είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας καθώς φαίνεται ότι η βασιλική οικογένεια αναζητά διοργανωτή εκδηλώσεων, πάρτι και δείπνων για το παλάτι του Buckingham.

Το σχετικό ρεπορτάζ, προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου, στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» με τον αρμόδιο δημοσιογράφο να μεταφέρει όλο το παρασκήνιου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η θέση εργασίας αφορά της εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τον Σεπτέμβριου του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027 στο παλάτι.

Ο μισθός που θα δοθεί αγγίζει τα 45.000 ευρώ δηλαδή περίπου 4.000 ευρώ το μήνα.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε την δυσκολία της συγκεκριμένης δουλειάς, αναφέροντας μάλιστα ότι το χρηματικό ποσό που προσφέρεται θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο.