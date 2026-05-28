Ο Barry Gibb, ο τελευταίος εν ζωή από τους Bee Gees, έπεσε θύμα φάρσας, που τον ήθελε νεκρό και η είδηση έγινε γρήγορα viral.

Το είδωλο των Bee Gees, Barry Gibb, είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του, επιβεβαίωσε η ομάδα του μετά από μια viral ανάρτηση που ισχυριζόταν ότι είχε πεθάνει.

Ο 79χρονος μουσικός είναι το τελευταίο «θύμα» που έγινε στόχος μιας φάρσας στο ίντερνετ και αμέσως η είδηση για τον υποτιθέμενο θάνατό του έγινε viral.

Η οικογένεια του μουσικού δήλωσε στο TMZ ότι οι ισχυρισμοί για τον θάνατό του είναι ψευδείς και πρόσθεσε ότι ο Gibb είναι «υγιής, ευτυχισμένος και ζει τη ζωή του στο σπίτι του στην περιοχή του Μαϊάμι».

Η είδηση έγινε viral όταν εμφανίστηκε μια σελίδα στο Facebook με τίτλο «R.I.P Barry Gibb» και σύντομα κέρδισε σχεδόν ένα εκατομμύριο «likes».

Η σελίδα σύντομα κατέβηκε, αν και οι φήμες για την υγεία του τραγουδιστή συνέχισαν να κυκλοφορούν στο ίντερνετ, μαζί με αρκετές εικόνες του Gibb που δημιουργήθηκαν από ΑΙ. Ο εμβληματικός τραγουδιστής έγινε διάσημος ως ιδρυτικό μέλος των Bee Gees, σχηματίζοντας το συγκρότημα μαζί με τους νεότερους αδελφούς του, Robin και Maurice Gibb. Το τρίο βρίσκεται πίσω από επιτυχίες όπως τα «Night Fever», «Stayin’ Alive» και «Too Much Heaven», και είναι από τους καλλιτέχνες με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Ο Barry Gees είναι το τελευταίο επιζών μέλος του συγκροτήματος. O Maurice πέθανε το 2003 και ο Robin το 2012.

Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα διάσημο άτομο έπεσε θύμα μιας φάρσας. Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει φήμες για τον θάνατο του Morgan Freeman, Tom Hanks, Justin Bieber και Michael J. Fox.

Με πληροφορίες του NME/TMZ