Η ανάρτηση της νεαρής κοπέλας η οποία άγγιξε κάθε λάτρη των αυτοκινήτων.

Viral έχει γίνει στα social media η συγκινητική ανάρτηση μίας νεαρής κοπέλας, στην οποία φαίνεται ο τελικός αποχωρισμός με το αυτοκίνητο το οποίο σημάδεψε τα νεανικά της χρόνια, με μια Alfa Romeo 156.

Τα αυτοκίνητα δεν είναι κατασκευασμένα να κρατάνε για πάντα και κάποια στιγμή ο «αποχωρισμός» είναι αναπόφευκτος. Για αρκετούς το αυτοκίνητο είναι ένα μεταφορικό μέσο, ένα εργαλείο για τις ανάγκες της καθημερινότητας. Ένα όχημα που σε πηγαίνει από το σημείο Α στο σημείο Β. Ωστόσο, υπάρχει μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων, η οποία αποκτά ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο με το αυτοκίνητό του.

Όπως γράφει η δημιουργός του βίντεο στη δημοσίευση: «Σήμερα αποχαιρετήσαμε τον γεράκο μας. Για πολλά χρόνια στεκόταν εκεί κάτω από το σπίτι μας. Σιωπηλός, ακίνητος, σαν να κρατούσε μέσα του όλες τις αναμνήσεις μας. Κάποτε όμως ήταν η περηφάνεια του μπαμπά μου! Θυμάμαι ακόμα την ημέρα που το έφερε σπίτι και εμάς να γεμίζουμε τις θέσεις του με γέλια, διαδρομές και στιγμές. Μέσα του γελάσαμε, μεγαλώσαμε, πήγαμε τις πιο όμορφες παιδικές μας βόλτες. Σήμερα όμως τον είδαμε να φεύγει πάνω σε έναν γερανό. Και για μια στιγμή ήταν σαν να φεύγει μαζί του ένα κομμάτι από τα παιδικά μας χρόνια. Σε ευχαριστούμε για όλες τις διαδρομές. Σε ευχαριστούμε για το ταξίδι γεράκο μας!»

Η δημοσίευση απέσπασε ουκ ολίγα σχόλια άλλων χρηστών, οι οποίοι πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι της ανάρτησης, στάθηκαν ιδιαίτερα στη μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου.