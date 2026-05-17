Η ίδια θυμάται πως όταν ξεκίνησε την προσπάθεια, όλα τα όστρακα χωρούσαν σε τρία μεγάλα ξύλινα κιβώτια. Πολύ γρήγορα όμως, η αποθήκευση αυτή αποδείχθηκε ανεπαρκής.

Επιστήμονας ξεκίνησε μια μικρή περιβαλλοντική πρωτοβουλία με λίγα ξύλινα κουτιά αποθήκευσης, η οποία εξελίχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε ένα τεράστιο πρόγραμμα αποκατάστασης θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με τη συλλογή οστράκων. Η επιστήμονας και δημιουργός περιεχομένου Kaysha Kenney έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερες από 24.000 κιλά πεταμένων οστράκων στρειδιών, μετατρέποντας τα απορρίμματα εστιατορίων σε πολύτιμο εργαλείο για την αναγέννηση υφάλων και την ενίσχυση των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Η 31χρονη επιστήμονας, όπως αναφέρει το people, που δραστηριοποιείται στη Νότια Καλιφόρνια, ηγείται του προγράμματος αποκατάστασης στο Orange Coastkeeper, όπου εργάζεται ως διευθύντρια θαλάσσιας αποκατάστασης. Μέσα από το πρόγραμμα «Shells for Shorelines», η ομάδα της συλλέγει χρησιμοποιημένα όστρακα στρειδιών από τοπικά εστιατόρια και αγορές θαλασσινών, με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους για την αποκατάσταση φυσικών υφάλων.

Σήμερα, η Kenney στέκεται μπροστά σε έναν ανοιχτό χώρο που περιγράφει ως «πεδίο στρειδιών», γεμάτο με χιλιάδες όστρακα απλωμένα κάτω από τον ήλιο της Καλιφόρνιας. Η ποσότητα συνεχίζει να αυξάνεται εβδομάδα με την εβδομάδα, καθώς ολοένα περισσότερα εστιατόρια συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Όπως εξηγεί, ακόμη και η ίδια δυσκολεύτηκε να συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα μεγάλωνε η πρωτοβουλία. Όταν όλα τα όστρακα μεταφέρθηκαν στον νέο χώρο αποθήκευσης, το μέγεθος του εγχειρήματος έγινε πλέον ορατό.

Η διαδικασία συλλογής

Το πρόγραμμα λειτουργεί με συντονισμένες παραλαβές από 15 εστιατόρια και αγορές θαλασσινών στην Orange County και το Long Beach. Η ομάδα συλλέγει κουβάδες και κάδους γεμάτους χρησιμοποιημένα όστρακα, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα.

Αφού μεταφερθούν στο πεδίο, τα όστρακα ζυγίζονται, καταγράφονται και απλώνονται στο έδαφος για να «θεραπευτούν» φυσικά από παθογόνα και βακτήρια μέσω της έκθεσής τους στον ήλιο. Στη συνέχεια καθαρίζονται οι κάδοι ώστε να χρησιμοποιηθούν ξανά στις επόμενες παραλαβές.

Η διαδικασία μπορεί να φαίνεται απλή, όμως απαιτεί σημαντική οργάνωση, χειρωνακτική εργασία και συνεχή συντονισμό μεταξύ επιστημόνων, εθελοντών και επιχειρήσεων.

Γιατί τα στρείδια είναι τόσο σημαντικά για το περιβάλλον

Παρότι τα viral βίντεό της στα social media έχουν τραβήξει την προσοχή εκατομμυρίων χρηστών, η Kenney επιμένει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία των υφάλων στρειδιών.

Όπως εξηγεί, οι ύφαλοι αυτοί αποτελούν «θεμελιώδες είδος» για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα στρείδια λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα νερού, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων, προσφέρουν καταφύγιο και τροφή σε πολλά θαλάσσια είδη και βοηθούν στην προστασία των ακτών από τη διάβρωση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η αποκατάσταση των υφάλων, σύμφωνα με την ίδια, δεν αφορά μόνο τα στρείδια αλλά ολόκληρα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από αυτά για να επιβιώσουν.

Η απώλεια του 85% των υφάλων παγκοσμίως

Η ανάγκη για δράση είναι επείγουσα. Σύμφωνα με την Kenney, ο πλανήτης έχει ήδη χάσει περίπου το 85% των φυσικών υφάλων στρειδιών παγκοσμίως, εξαιτίας της ρύπανσης, της υπεραλίευσης, της ανάπτυξης παράκτιων περιοχών και της κλιματικής αλλαγής.

Η ίδια θεωρεί ότι η ανακύκλωση όστρακων μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση αυτών των οικοσυστημάτων και για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των ακτών στο μέλλον.

Για την Kenney, το συνεχώς αυξανόμενο «βουνό» από όστρακα δεν είναι απλώς ένα viral θέαμα του διαδικτύου, αλλά ένα σύμβολο του πόσα μπορούν να επιτευχθούν όταν επιστήμη, τοπικές επιχειρήσεις και κοινωνική συμμετοχή συνεργάζονται για την προστασία των θαλασσών.