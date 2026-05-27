Το έντονο κύμα ζέστης αναμένεται να υποχωρήσει προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο αυτό το πρόωρο «θερμό επεισόδιο» εντείνει τις ανησυχίες για το πώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί όλο και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ η Ευρώπη δυσκολεύεται να προσαρμοστεί.

Το πρώτο φετινό ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, που πλήττει από το Λονδίνο έως το Παρίσι και τη Μαδρίτη, θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σπάζοντας το ένα ρεκόρ θερμοκρασιών μετά το άλλο, ενώ παράλληλα εκτοξεύεται η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα.

Τη Δευτέρα το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την πιο πρώιμη «τροπική νύχτα» στην ιστορία του, καθώς η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη το Λονδίνο βίωσε την πιο ζεστή μέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη θερμοκρασία στους Κήπους Κιου να φτάνει τους 35,1°C.

Στη Γαλλία καταγράφηκαν πολλαπλά περιφερειακά ρεκόρ ζέστης για τον Μάιο, μεταξύ των οποίων 35,8°C στη Λα Ρος-συρ-Γιον στα δυτικά. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, Météo-France, προβλέπει θερμοκρασίες έως και 39°C τις επόμενες ημέρες.

Το φαινόμενο του «θερμού θόλου» οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, εντονότερα.

Οι κερδισμένοι

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ωφελήσει ορισμένους λιανοπωλητές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Currys είδε τις πωλήσεις ανεμιστήρων και άλλων προϊόντων ψύξης να εκτοξεύονται κατά 2.758% σε ετήσια βάση το Σαββατοκύριακο. Ο όμιλος John Lewis ανακοίνωσε αύξηση 800%, ενώ οι πωλήσεις παιδικών πισινών αυξήθηκαν κατά 700% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών AO World ανέφερε παρόμοιες μεγάλες αυξήσεις πωλήσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το έντονο κύμα ζέστης αναμένεται να υποχωρήσει προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο αυτό το πρόωρο «θερμό επεισόδιο» εντείνει τις ανησυχίες για το πώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί όλο και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ η Ευρώπη δυσκολεύεται να προσαρμοστεί.

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις δείχνουν περισσότερους καύσωνες για την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, καθώς η παρατεταμένη ζέστη ξηραίνει τα εδάφη και ενισχύει τον κίνδυνο ακόμη υψηλότερων θερμοκρασιών.

Προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα ισχύουν έως την Πέμπτη σε όλη την Αγγλία, με πορτοκαλί συναγερμούς για το νότιο μισό της χώρας.

Η Γαλλία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες σήμερα Τετάρτη στα δυτικά.

Ο «θερμός θόλος» (heat dome) έχει μπλοκάρει τα σύννεφα ενισχύοντας την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, η οποία έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ προσφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ασυνήθιστα ηλιόλουστες συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν μέσα στην εβδομάδα, με ιδιαίτερα υψηλή παραγωγή ηλιακής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής και κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με ανάλυση του MetDesk.

Η μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ρίχνει τις τιμές ρεύματος στη Γερμανία κάτω από το μηδέν για έξι ώρες γύρω στο μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ στη Γαλλία οι τιμές αναμένεται να γίνουν αρνητικές για δύο ώρες και να παραμείνουν πολύ κοντά στο μηδέν για αρκετές ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία του χρηματιστηρίου ενέργειας Epex Spot.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία αναμένεται να κορυφωθεί στα 52,8 γιγαβάτ στις 2:30 το μεσημέρι, από περίπου 48 γιγαβάτ μία εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με δεδομένα της RTE.

Η Γαλλία κατέγραψε επίσης ασυνήθιστα ζεστές νύχτες, με την πιο χαμηλή θερμοκρασία της Τρίτης να μην πέφτει κάτω από τους 22,1°C στην πόλη Ντινάρ, στα βόρεια της χώρας.

Το Σαββατοκύριακο, το κύμα ζέστης θα μετατοπιστεί ανατολικά καθώς πιο ψυχρές αέριες μάζες θα εισέλθουν από τον Ατλαντικό.

Με πληροφορίες από Bloomberg