Από τους Δελφούς ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας τόνισε μεταξύ άλλων πως «τα τρένα είναι ασφαλή, όλα τα μέσα μεταφοράς είναι ασφαλή».

Για το black out του περασμένου Ιανουαρίου στα αεροδρόμια, αλλά και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου μίλησε ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας σε πάνελ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο Χρίστος Δήμας απάντησε για το black out, ότι προχωρούν οι συμβάσεις για το σύστημα VCRS, το οποίο αν υπήρχε τότε, το black out δεν θα είχε συμβεί, ενώ τόνισε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα βρεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για ένα ακόμα σύστημα αεροναυτιλίας, το PPN και για το κεντρικό σύστημα Παλλάς.

Όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη σύμπραξη της οποίας εκπονήθηκε και ένα σχέδιο με 276 σημεία για τη συνολική αναβάθμιση της αεροναυτιλίας, το οποίο θα υλοποιηθεί συνολικά τον Δεκέμβριο του 2028, με κάποια έργα να έχουν ολοκληρωθεί και νωρίτερα.

Αναφερόμενος στον κάθετο σιδηροδρομικό και οδικό άξονα Ελλάδας - Βουλγαρίας - Ρουμανίας, ο κ. Δήμας δήλωσε θα έχει οφέλη για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και μετά από την υπογραφή του αρχικού μνημονίου, θα υπάρξει σε επόμενο χρόνο η οργάνωση τριμερούς συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη για να οριστούν τα επόμενα βήματα και στη συνέχεια να ανακοινωθεί η τελική συμφωνία. Στο σημείο αυτό, ο Ευρωπαίος επίτροπος πρόσθεσε ότι τα πρώτα 280 εκατ. ευρώ για το έργο αυτό θα παραδοθούν στις 9 Μαΐου στο Υπουργείο Υποδομών, χωρίς όμως να δίνει εκτίμηση για το πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο χαρακτήρισε ως «η κρισιμότερη αρτηρία της Ευρώπης».

Ο Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε στην εξέλιξη των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι 45 χλμ του Ε65, έργο ύψους 480 εκατ. ευρώ, θα παραδοθούν στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ τόνισε ότι για την αποκατάσταση των ζημιών της καταιγίδας Daniel στη Θεσσαλία δόθηκαν 600 εκατ. ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί ήδη εργασίες σε 200 σημεία και σε άλλα 200 είναι σε εξέλιξη. Πρόσθεσε, ότι λαμβάνουν χώρα έργα για τον σιδηρόδρομο Αθήνας - Θεσσαλονίκης, δύο έργα οδικής ασφάλειας στα Χανιά, παράλληλα με την εξέλιξη του ΒΟΑΚ.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας επισήμανε αναφερόμενος στα αεροπορικά καύσιμα, ότι υπάρχει άριστος συντονισμός με την ΕΕ, με τα κράτη μέλη και τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς όλα τα αποθέματα γνωστοποιούνται στην ΕΕ για να υπάρχει συνολική εκτίμηση του ζητήματος.

Σε ερώτηση αν τα τρένα της Ελλάδας είναι ασφαλή, ο υπουργός Μεταφορών απάντησε ότι «τα τρένα είναι ασφαλή, όλα τα μέσα μεταφοράς είναι ασφαλή», ωστόσο ο στόχος είναι να γίνουν ακόμα πιο ασφαλή και γι αυτό και πραγματοποιούνται έργα στα συστήματα τηλεδιοίκησης, αεροναυτιλίας και λαμβάνονται μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων.