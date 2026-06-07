Νέα στοιχεία μετά τη σύλληψη του Παλαιστινίου. Οι αποκαλύψεις Λαμπρόπουλου.

Η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς τα στοιχεία που εξετάζονται παραπέμπουν σε ένα ευρύτερο δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις και πιθανό επιχειρησιακό σχεδιασμό εκτός Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας που εκτείνεται από την Ελλάδα και την Κύπρο έως τη Μαλαισία.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο σχεδιασμού επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν βρισκόταν στο επίκεντρο αντίστοιχων εκτιμήσεων ασφαλείας, ωστόσο τα νέα δεδομένα φαίνεται να μεταβάλλουν σημαντικά την εικόνα που είχαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. «Φαίνεται πως η Χαμάς θέλει να προχωρήσει σε ένοπλες επιθέσεις στην Ευρώπη για να σπείρει την τρομοκρατία και είναι η πρώτη φορά μετά το 2022 και την επιδρομή στο Ισραήλ, που γίνεται αυτό», αναφέρει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνούν οι Αρχές, το δίκτυο φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, με πιθανούς στόχους πρόσωπα και χώρους που συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα. Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες για σχεδιαζόμενο χτύπημα είτε σε χώρους όπου συγκεντρώνονταν Ισραηλινοί πολίτες είτε ακόμη και σε κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων που επρόκειτο να προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι.

Πιθανή η εκπαίδευση μελών της Χαμάς στη Μαλαισία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στις πληροφορίες που θέλουν τον 37χρονο να έχει εκπαιδευτεί σε εγκατάσταση της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φέρεται να έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χρήση υλικών ευρείας κυκλοφορίας. Οι ελληνικές Αρχές επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν το εύρος αυτής της εκπαιδευτικής δομής και να διαπιστώσουν εάν από το ίδιο δίκτυο έχουν περάσει και άλλα άτομα που δραστηριοποιούνται σήμερα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως επισημαίνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι υπηρεσίες ασφαλείας εστιάζουν πλέον σε δύο βασικά ερωτήματα: εάν υπάρχουν και άλλα εκπαιδευμένα στελέχη που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη και κατά πόσο αυτά συνεργάζονται με άλλους πυρήνες ή υποστηρικτικά δίκτυα. Η απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα θεωρείται κρίσιμη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση ή για μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εξαγωγής τρομοκρατικής δράσης σε ευρωπαϊκό έδαφος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι έρευνες της ΕΥΠ, της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και των συνεργαζόμενων διεθνών υπηρεσιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως μία από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ασφαλείας τα τελευταία χρόνια.

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Η πορεία του 37χρονου

Ο 37χρονος έχει γεννηθεί στη Γάζα όπου ζει η οικογένεια του, η γυναικά και τα δύο παιδιά του. Στην πορεία στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδευτήκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στην Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο.

Ο άνθρωπος που τους εκπαίδευσε φέρεται και ως κεντρικός χειριστής τους.Ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα το τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί, και είχε λάβει πολιτικό άσυλο, που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα νοίκιαζε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια ενώ πρόσφατα μετέβη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών τις τελευταίες 15 μέρες καθώς είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο.

Επίσης κατά τις ίδιες πηγές διαπιστώθηκε ότι είχε αρχίσει να αναζητά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο με τις οποίες μπορούσε να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό.Μετά και την σύλληψη και των δυο στην Κύπρο, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική η σύλληψη του 37χρονου καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρουαζιερόπλοιο, σε χώρα της Ευρώπης.

Ο 37χρονος συνελήφθη στις 5 το πρωί του Σαββάτου και κατά την 12ωρη ανάκριση που ακολούθησε ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς, πως είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία και ότι συγκέντρωνε υλικά για την κατασκευή βομβών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες. Σε έρευνα, που έγινε στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών άλλα δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες.

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